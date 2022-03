Man van 43 assists op Messi: ‘Parijs is niet je plek, ga terug naar Barcelona’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 18:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:21

Dani Alves hoopt dat Lionel Messi net als hij terugkeert bij Barcelona. De 38-jarige Braziliaan speelde in het azulgrana liefst 349 keer samen met de ster van Paris Saint-Germain en hoopt daar vanaf komende zomer een aantal wedstrijden aan toe te voegen. "Voor mij is duidelijk dat Leo zich niet vermaakt in Parijs", aldus Alves tegenover ESPN.

Zelf keerde de ervaren rechtervleugelverdediger eind vorig jaar terug in Barcelona, nadat hij zichzelf had aangeboden bij president Joan Laporta. "Toen ik zelf wegging bij Barça probeerde Messi mij tegen te houden. Hij vroeg: 'Waar ga je het beter hebben dan hier?'", zegt Alves over zijn afscheid in 2016. "Ik heb nu wel bewezen: er is geen betere plek dan Barcelona." In zijn eerste acht jaar in Catalonië vormde Alves op de rechterflank een zeer succesvolle tandem met Messi: de vleugelverdediger verstuurde in totaal 43 assists op de huidig houder van de Ballon d'Or. Daarmee hoeft Alves alleen Luis Suárez (56 assists op Messi) voor zich te dulden. Alves speelde in totaal 349 keer samen met Messi en staat daarmee op plek zeven. Sergio Busquets (567 keer), Gerard Piqué (506 keer) en Andrès Iniesta (489 keer) stonden het vaakst op het veld met de Argentijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Dani Alves, Lionel Messi en Neymar in discussie over een vrije trap. (18 maart 2015)

Messi vertrok afgelopen zomer noodgedwongen bij Barcelona, omdat zijn contract vanwege financiële problemen niet verlengd kon worden. De Argentijn trok naar PSG, waar hij zijn draai absoluut niet heeft kunnen vinden, ziet ook Alves. "Leo is niet op zijn plek in Parijs", aldus de Braziliaan. Messi staat in Parijs na 26 officiële duels op 7 goals en 11 assists, verreweg zijn minst productieve seizoen sinds zijn eerste jaren als profvoetballer. "Ik weet niet of het mogelijk is, maar hopelijk kan hij terugkomen, laat hem maar met mij samenspelen", glimlacht Alves. Messi heeft een contract tot medio 2023 en is volgens RMC Sport van plan om dat uit te dienen, ook na de teleurstellende uitschakeling in de Champions League tegen Real Madrid.

Alves wordt ook gevraagd naar een huidige ploeggenoot van hem bij Barcelona: Pedri. "Hij doet me denken aan Xavi", aldus de rechtsback. "Hij slaagt erin dingen te zien die anderen niet zien en voert uit wat anderen niet kunnen uitvoeren." Barcelona gaat komende zondag in het Santiago Bernabéu op bezoek bij Real. Alves kon zich in alle rust voorbereiden op el Clásico, want de rechtsback is niet ingeschreven in de Europa League, waarin Barça donderdag een 1-2 zege boekte bij Galatasaray. Alves staat waarschijnlijk in de basis, ook omdat zijn concurrent Sergiño Dest door een hamstringblessure voorlopig is uitgeschakeld.