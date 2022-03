Alfred Schreuder: ‘Of ik verrast ben dat Noa Lang geselecteerd is voor Oranje?’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 18:15 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:22

De keuze van bondscoach Louis van Gaal om Noa Lang mee te nemen naar de komende interlandperiode komt voor Alfred Schreuder niet als een verrassing. De trainer van Club Brugge erkent in gesprek met Sporza dat zijn ‘nummer 10’ momenteel niet in opperbeste vorm steekt, maar dat hij hard ‘aan het vechten’ is om zijn niveau van begin dit seizoen weer aan te tikken.

“Het hoort er nu eenmaal bij", reageert Schreuder op de vraag of hij zich stoort aan het feit dat Club Brugge diverse spelers moet afstaan aan nationale teams. "We mogen alleen maar trots zijn dat we zo veel internationals hebben en we moeten er als Club gewoon mee omgaan. Aan de andere kant wil een bondscoach misschien ook wat dingen proberen en dat is goed, als de belasting maar meevalt. Want dat is als coach van Club Brugge ook belangrijk.”

“Of ik verrast ben dat Noa Lang is geselecteerd voor Oranje? Noa is een geweldige speler, dat weten we allemaal”, vervolgt Schreuder. “Hij viel vorige week heel goed in tegen Oostende en zijn reactie na zijn wissel een weekje eerder was heel goed. Dat hebben we ook nodig. Het is goed dat hij bij het Nederlands elftal zit, ondanks zijn moeilijke fase. Maar je ziet dat hij aan het vechten is en daar ben ik blij mee”, besluit de oefenmeester van de huidige nummer twee van België.

Tot aan de winterstop van het huidige seizoen liet Lang een uitstekende indruk achter in de Pro League, waarin hij in twintig optredens zes keer tot scoren kwam en liefst tien assists verzorgde. In het nieuwe kalenderjaar lijkt er echter zand in de motor van de voormalig Ajacied gekomen, daar hij zijn naam nog niet op het scorebord wist te zetten. Bovendien kan Lang niet meer wekelijks rekenen op een basisplek van Schreuder.