Twee clubs lijken handdoek in de ring te gooien en plaveien weg voor Haaland

Vrijdag, 18 maart 2022 om 16:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 16:43

Zowel Barcelona als Real Madrid lijkt Erling Braut Haaland niet te gaan inlijven. Waar de Catalanen vrezen voor te grote financiële lasten, verwacht de Koninklijke dat de Noorse spits zelf liever naar Manchester City vertrekt om sportieve en financiële redenen. In gesprek met Mundo Deportivo laat de vicepresident van Barça, Rafa Yuste, weten dat hij de kans erg klein acht dat Haaland gestrikt wordt.

Na afloop van de loting voor de kwartfinale van de Europa League, waarin Barcelona het zal opnemen tegen Eintracht Frankfurt, reageert Yuste desgevraagd op de ontwikkelingen rondom Haaland. “Ik kan niet zeggen dat de deal niet doorgaat, aangezien niets helemaal zeker is in het voetbal. Maar het wordt heel, heel moeilijk. We gaan niet door met een deal die problemen zou veroorzaken voor onze financiële situatie.”

Pep Guardiola on Erling Haaland deal: “Haaland is a Dortmund player. You can ask for this player or another one. Since I'm here, every month, we are going to sign 50 players”. ?????? #MCFC



“Right now, it's impossible I'm going to talk about some guys who aren't here”. @City_Xtra