Nederlandse finale is optie: PSV tegen Leicester City; Feyenoord naar Tsjechië

Vrijdag, 18 maart 2022 om 15:16 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 15:43

De loting voor de kwartfinales van de Conference League is vrijdag verricht. PSV neemt het op tegen Leicester City, terwijl Feyenoord gekoppeld is aan Slavia Praag. Bij een eventuele halve finale spelen de Eindhovenaren tegen de winnaar van het tweeluik Bodö/Glimt - AS Roma, terwijl de Rotterdammers in een eventuele halve finale stuiten op Olympique Marseille of PAOK. Een finale tussen PSV en Feyenoord is dus mogelijk.

Feyenoord speelde in de groepsfase al twee keer tegen Slavia Praag, waarin de Rotterdammers vier punten behaalden (2-1 winst in De Kuip en 2-2 in Tsjechië). De Rotterdammers zijn niet blij om Slavia opnieuw te treffen, zo zei John de Wolf donderdag na de winst tegen Partizan (3-1). "Dat is de enige ploeg waar wel al tegen gespeeld hebben en dat vonden we een hele vervelende ploeg. Maar we zien het morgen wel", zei de assistent-coach, die de honneurs waarnam omdat Arne Slot door corona afwezig was.

Het wordt voor het eerst in de historie dat PSV uitkomt tegen Leicester City, dat in een tweeluik afrekende met Stade Rennes (2-0 winst en 2-1 verlies). Leicester staat in de Premier League twaalfde. PSV bereikte donderdagavond de kwartfinales zelf ten koste van FC Kopenhagen. De Eindhovenaren zegevierden met liefst 4-0 in de Deense hoofdstad. Vorige week eindigde de ontmoeting nog in een knotsgekke 4-4.

AZ werd in de achtste finale uitgeschakeld door Bodö/Glimt, terwijl Vitesse ten onder ging tegen AS Roma. De Noorse kampioen en de Italianen treffen elkaar nu in de kwartfinale. Dat is saillant, omdat Bodö en Roma ook al in de groepsfase tegen elkaar speelden: toen zorgden de Noren voor een daverende verrassing door thuis met liefst 6-1 te winnen en in Rome 2-2 te spelen.

Bij de loting voor de Conference League-kwartfinales had niemand een beschermde status en konden clubs uit hetzelfde land elkaar treffen, afgelopen ronde kon dat nog niet. De wedstrijden in de kwartfinales van de Conference League worden op 7 en 14 april gespeeld. De halve finales volgen op 28 april en 5 mei. De finale in het Albanese Tirana staat gepland op woensdag 25 mei.

De volledige loting:

Kwartfinales

Wedstrijd 1: Bodö/Glimt - AS Roma

Wedstrijd 2: Feyenoord - Slavia Praag

Wedstrijd 3: Olympique Marseille - PAOK

Wedstrijd 4: Leicester City - PSV

Halve finales

Winnaar wedstrijd 4 - winnaar wedstrijd 1

Winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3