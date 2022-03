Loting EL: Barça naar Duitsland; Van Bronckhorst kan Nederland dienst bewijzen

Vrijdag, 18 maart 2022 om 13:45 • Tom Rofekamp • Laatste update: 14:00

Het speelschema voor de kwartfinales van de Europa League is gevuld. Frenkie de Jong, Memphis Depay en Luuk de Jong treffen met Barcelona Eintracht Frankfurt. Rangers, met Giovanni van Bronckhorst aan het roer, neemt het op tegen SC Braga, terwijl Peter Bosz met Olympique Lyon zal moeten afrekenen met West Ham United. De eerste duels in de kwartfinale worden gespeeld op 7 april; de returns vinden exact een week later plaats.

Barcelona wist Galatasaray donderdag met pijn en moeite te elimineren, door na een 0-0 gelijkspel in Spanje met 1-2 te zegevieren in Istanbul. Nu wacht er een tweeluik met Eintracht Frankfurt. Het Rangers van trainer Van Bronckhorst schakelde over twee wedstrijden Rode Ster Belgrado uit en mag zich nu opmaken voor een tweeluik met SC Braga. Daarmee kan Van Bronckhorst het Nederlandse voetbal een goede dienst te bewijzen in de strijd om coëfficiënten. Bosz deed datzelfde al zoor FC Porto uit het toernooi te knikkeren; nu is West Ham de tegenstander.

Het trio Marten de Roon, Teun Koopmeiners en Hans Hateboer rekenden met Atalanta in 'het meest Nederlandse affiche' af met Bayer Leverkusen, waar Jeremie Frimpong, Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah en Daley Sinkgraven actief zijn. In de kwartfinale neemt Atalanta het op tegen RB Leipzig, waarmee het schema voor de kwartfinales rond is.

In de halve finales neemt de winnaar van RB Leipzig - Atalanta het op tegen Rangers of SC Braga. De zegevierende clubs van Eintracht Frankfurt - Barcelona en Olympique Lyon - West Ham United completeren de planning. De halve finales staan gepland voor donderdag 28 april en donderdag 5 mei; de eindstrijd zal op woensdag 18 mei gespeeld worden in het Estadio Ramón Sánchez-Piszuán te Sevilla.

De volledige loting:

Kwartfinales

Wedstrijd 1: RB Leipzig - Atalanta

Wedstrijd 2: Eintracht Frankfurt - Barcelona

Wedstrijd 3: Olympique Lyon - West Ham United

Wedstrijd 4: Rangers - SC Braga

Halve finales

Winnaar wedstrijd 1 - winnaar wedstrijd 4

Winnaar wedstrijd 2 - winnaar wedstrijd 3