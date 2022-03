Julian Weigl na eliminatie Ajax beloond met eerste oproep in vijf jaar tijd

Vrijdag, 18 maart 2022 om 13:39 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 14:25

Hansi Flick heeft de selectie bekendgemaakt waarmee Duitsland zich voorbereidt op de oefenwedstrijden tegen Israël en Oranje. De bondscoach van die Mannschaft verrast met een oproep voor Julian Weigl, die deze week met Benfica in de Johan Cruijff ArenA won van Ajax (0-1). De 26-jarige middenvelder werd vijf jaar geleden voor het laatst uitgenodigd voor het Duitse nationale elftal, waarvoor hij vijf keer uitkwam. Duitsland komt op dinsdag 29 maart op bezoek in de Johan Cruijff ArenA voor de oefeninterland tegen Nederland.

De Duitse selectie kent met Anton Stach ook een debutant. De 23-jarige middenvelder van FSV Mainz werd afgelopen zomer Europees kampioen met Jong Duitsland. "Hij heeft nog ruimte voor verbetering, maar we willen zien wat hij ons biedt", zegt Flick over Stach. Naast Weigl keren ook Robin Koch (Leeds United) en Benjamin Henrichs (RB Leipzig) na een periode van afwezigheid terug in de selectie.

Tegen Israël en Nederland zal Flick het moeten doen zonder de geblesseerde Niklas Süle (Bayern München), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) en Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) in zijn 26-koppige selectie. Verder ontbreken Marco Reus en Mats Hummels (beiden Borussia Dortmund) vanwege ziekte. Bovendien komen de interlands te vroeg voor Leon Goretzka (Bayern München) en Robin Gosens (Internazionale), die onlangs terugkeerden van een lange blessure.

De volledige selectie:

Doel: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-André ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt)

Verdediging: Mathias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Christian Günter, Nico Schlotterbeck (beiden SC Freiburg), Benjamin Henrichs (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Robin Koch (Leeds United), David Raum (TSG Hoffenheim), Antonio Rudiger (Chelsea), Jonathan Tah (Bayer Leverkusen)

Middenveld: Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Joshua Kimmich, Thomas Müller, Jamal Musiala (allen Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Florian Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Anton Stach (FSV Mainz 05), Julian Weigl (Benfica)

Aanval: Karim Adeyemi (Red Bull Salzburg), Serge Gnabry, Leroy Sané (beiden Bayern München), Kai Havertz (Chelsea), Lukas Nmecha (VfL Wolfsburg), Timo Werner (Chelsea)