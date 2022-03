Vier debutanten in selectie Jong Oranje; Scherpen behoudt vertrouwen

Vrijdag, 18 maart 2022 om 13:07 • Tom Rofekamp

Erwin van de Looi heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de duels van Jong Oranje met Jong Bulgarije en Jong Zwitserland. De selectie kent met Jan Paul van Hecke (Blackburn Rovers), Elayis Tavsan (NEC), Milan van Ewijk (sc Heerenveen) en Thomas Buitink (Vitesse) liefst vier debutanten. Ook Ryan Gravenberch behoort tot de definitieve selectie, nadat Louis van Gaal de middenvelder van Ajax links liet liggen voor het 'grote' Oranje. Kjell Scherpen behoort ondanks zijn dramatische optreden tegen Club Brugge (1-3 nederlaag) 'gewoon' tot het keeperstrio van Van de Looi.

Scherpen zag er bij alle drie de tegentreffers tegen Club Brugge niet goed uit, wat hem op vernietigende kritiek in de Belgische media kwam te staan. Desondanks mag de doelman van KV Oostende met Fabian de Keijzer (FC Utrecht) en Bart Verbruggen (Anderlecht) uit gaan maken wie er onder de lat staat tegen Jong Bulgarije en Jong Zwitserland. Ajax is hofleverancier van de selectie met vier spelers: naast Gravenberch behoren ook Devyne Rensch, Brian Brobbey en Kenneth Taylor tot de uitverkorenen.

Het vriendschappelijke duel met Jong Bulgarije, dat wordt gespeeld in Sofia, vindt plaats op 25 maart om 18.45 uur Nederlandse tijd. De wedstrijd daarop tegen Jong Zwitserland (op 29 maart) is van levensbelang voor Jong Oranje. De Zwitserse leeftijdsgenoten zijn nummer twee in de EK-kwalificatiegroep en zijn derhalve rechtstreekse concurrent in de jacht op een ticket voor het EK 2023 in Roemenië en Georgië.