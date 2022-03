Louis van Gaal: ‘Wij kiezen op bepaalde kwaliteit, in zijn geval het opbouwen’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 13:03 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 13:16

Louis van Gaal werkt komende week met een groep van 28 Oranje-internationals. De bondscoach van het Nederlands elftal roept Jordan Teze (PSV) en Hans Hateboer (Atalanta) op als vervangers van de geblesseerde Stefan de Vrij (Internazionale) en Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen), die in de voorselectie zaten. Van Gaal geeft op het YouTube-kanaal van OnsOranje een toelichting daarop. "Wij volgen Jordan Teze iedere week bij PSV", zegt de bondscoach.

Voor Van Gaal past Teze in het profiel van De Vrij. "Door een bepaalde kwaliteit, wij vinden dat bij hem zijn opbouwende kwaliteiten. Doordat Stefan de Vrij geblesseerd is, moet je die positie invullen." Zo schuift ook Hateboer een plek op naar de definitieve selectie. "Wij hebben niet alleen een lijst van internationals, maar ook een schaduwlijst. Daar staan Jeremie Frimpong en Hans Hateboer ook op. Hateboer kennen we van vorige selecties, maar Frimpong niet. Dus wij hadden de voorkeur om hem te zien, maar helaas is hij geblesseerd geraakt. Toen zijn we naar Hateboer gegaan."

Van Gaal selecteert bewust veel spelers. "Omdat dit het begin van de voorbereiding op het WK is. Ik wil een ander systeem implementeren", aldus de keuzeheer, die met drie centrumverdedigers zal gaan spelen. "Dan kan je beter zoveel mogelijk spelers tegelijk daarin onderwijzen. Ik wil kijken of de spelers dat kunnen uitvoeren, en dan wel op de wijze zoals ik denk dat ze het moeten uitvoeren. Je ziet in de wereld in bijna iedere competitie dat er steeds meer teams zijn die dit systeem spelen, maar die spelen het niet allemaal op de manier zoals ik dat zou willen uitvoeren. Daarvoor hebben we nu wel een hele week."

Nederland oefent komende periode tegen Dememarken (26 maart) en Duitsland (29 maart). "Ik heb niet voor niets de wedstrijd tegen Denemarken naar zaterdag gezet zodat we nog een dag langer kunnen trainen. Het wordt een heel intensieve week voor de internationals. Ik verwacht dat onze tegenstanders op hetzelfde niveau acteren als wij, of zelfs hoger. Dan weten we ook dat we onder druk komen te staan. Dat is belangrijk, omdat wij dat eigenlijk nog niet eerder hebben meegemaakt. Kunnen wij daar onderuit voetballen? In een ander systeem is dat toch weer voor iedereen even wennen."