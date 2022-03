Loting Champions League: Benfica én Danjuma treffen loodzware kluif

Vrijdag, 18 maart 2022 om 12:20 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:27

De loting voor de kwartfinale van de Champions League is bekend. Arnaut Danjuma, dat met Villarreal het Juventus van Matthijs de Ligt elimineerde, treft met Bayern München een loodzware kluif. Benfica heeft het al even zwaar en moet over een tweeluik afrekenen met Liverpool. De eerste kwartfinales worden gespeeld op 5 en 6 april; de returns staan een week later gepland.

De loting kent twee absolute topaffiches. Het Real Madrid van Carlo Ancelotti krijgt te maken met het Chelsea van Thomas Tuchel, terwijl Manchester City en Atlético Madrid elkaar moeten zien uit te schakelen. Danjuma moet na de sensationele uitschakeling van Juventus aan de bak tegen Bayern; Benfica, dat Ajax uitschakelde, moet zich zien te ontdoen van het Liverpool van Jürgen Klopp.

De winnaar van wedstrijd 1 treft de winnaar van wedstrijd 2, wat de mogelijkheid geeft op ofwel een Engelse of een Spaans onderonsje. In het geval dat Real en Atlético elkaar treffen volgt er zelfs een Madrileense derby. De duels in de halve finale zullen gespeeld worden op 26 en 27 april en 3 en 4 mei.

De volledige loting:

Kwartfinales

Wedstrijd 1: Chelsea - Real Madrid

Wedstrijd 2: Manchester City - Atlético Madrid

Wedstrijd 3: Villarreal - Bayern München

Wedstrijd 4: Benfica - Liverpool

Halve finales

Winnaar wedstrijd 1 - Winnaar wedstrijd 2

Winnaar wedstrijd 3 - Winnaar wedstrijd 4