Spaanse media komen superlatieven tekort voor Pedri: ‘Een galavoorstelling’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 09:32 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:45

Barcelona heeft zich donderdagavond geplaatst voor de kwartfinale van de Europa League. De equipe van Xavi had na het 1-1 gelijkspel van vorige week ditmaal aan een 1-2 overwinning genoeg op Galatasaray om zich bij de laatste acht te voegen. Hoogtepunt van de avond was de eerste Catalaanse treffer. Na fraai combinatievoetbal tussen Ferran Torres, Frenkie de Jong en Pedri rondde laatstgenoemde uiterst beheerst af. Pierre-Emerick Aubameyang trok na afloop de vergelijking met Lionel Messi.

Barcelona kwam na een half uur spelen op achterstand via Marcao, maar trok de stand niet veel later gelijk na een fraaie combinatie tussen Ferran en Pedri. De middenvelder stelde zijn schot tot twee keer uit om doelman Iñaki Peña vervolgens kansloos te laten. Pedri werd daarmee de eerste trefzekere tiener namens Barcelona in de Europa League sinds Iván de la Peña in 1996. "Ik maakte een schijnbeweging omdat ik een been zag en bleef schijnbewegingen maken totdat ik kon schieten. Ik kan me het doelpunt niet meer herinneren. Dingen gebeuren op het veld, daar sta ik niet te veel bij stil."

De pas negentienjarige middenvelder was onder de indruk van de ambiance in Istanbul. "Ik heb nooit eerder in een stadion gespeeld met zo'n intense sfeer", aldus Pedri. "Het was een gekkenhuis. Maar we hebben karakter getoond. We moeten het wedstrijd voor wedstrijd bekijken, maar ik denk dat wij de favoriet zijn om de Europa League te winnen. We hadden niet verwacht dat we thuis gelijk zouden spelen tegen Galatasaray. Het moet blijken wie we nu gaan treffen in de kwartfinale."

Xavi was duidelijk onder de indruk van het optreden van zijn landgenoot. "Hij maakte een mooi doelpunt. We weten allemaal tot waartoe hij in staat is en er zit nog veel meer in het vat. Pedri is pas negentien jaar. Hij heeft zijn eigen karakter en dat maakt hem een unieke speler. Of we nu de favoriet zijn in de Europa League? We hebben een kans om dit toernooi te winnen. We hebben een nieuwe stap gezet en blijven groeien. We steken in een goede vorm en hebben al even niet meer verloren."

Ook Aubameyang smulde van het optreden van het aanstormende talent. "Het was een geweldig doelpunt. Het verbaast mij dat hij het zich niet herinnert. De goal deed mij denken aan Lionel Messi", aldus de spits. "Geen sprake van. Messi heeft ze veel beter en mooier gemarkeerd. Mezelf vergelijken met Messi is krankzinnig", counterde Pedri de woorden van Aubameyang. "Pedri gaf een galavoorstelling", schrijft Mundo Deportivo over het optreden van Pedri. "Galatasaray was zijn slachtoffer en kreeg het niet voor elkaar om hem te stoppen."

"Xavi had gelijk: er is geen andere spelers zoals Pedri", kopt Marca, verwijzend naar de uitspraken van de Barça-trainer onlangs. "Er is geen groter talent op aarde", zei Xavi na de 1-4 overwinning op Valencia. "Hij is de ster van dit team", schrijft Marca. "Het maakt niet uit dat hij nog een kind is, hij maakt nu al het verschil in de grote wedstrijden. Hij kan omgaan met de druk en laat anderen beter spelen. Lang leve Pedri."