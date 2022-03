Dessers voegt zich bij Ronaldo en Lewandowski: ‘Dat hang ik aan de muur’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 06:59 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:07

Cyriel Dessers bewees donderdagavond andermaal zijn waarde voor Feyenoord in het Conference League-duel met Partizan Belgrado (3-1). De spits, die sinds kort de voorkeur krijgt boven Bryan Linssen in de punt van de aanval, zette de Rotterdammers op slag van rust op voorsprong en voegde zich daarmee in een illuster rijtje met Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski. Allen wisten ze dit seizoen in vijf opeenvolgende Europese wedstrijden te scoren.

"Ik heb zoiets opgevangen inderdaad", reageert een lachende Dessers na afloop van het duel op zijn indrukwekkende cijfers. "Op zich wel een mooie prestatie denk ik. Al moet ik vandaag Jens (Toornstra, red.) bedanken. Ik kan een goaltje extra altijd gebruiken om aan m'n statistieken te werken. Er hebben al mooie en minder mooie tussen gezeten, voor mij mag het nog wel even blijven duren. Laten we hopen dat ik binnenkort alleen in een rijtje kan komen te staan."

5 - Cyriel Dessers is the fourth player to score in five consecutive matches in the Champions League, Europa League or Conference League this season, after Sébastien Haller (7), Robert Lewandowski (5) and Cristiano Ronaldo (5). Golden. pic.twitter.com/EwHVwB8XcO — OptaJohan (@OptaJohan) March 17, 2022

Dessers was niet de eerste Feyenoorder in de historie die in vijf opeenvolgende wedstrijden het net wist te vinden. Lex Schoenmaker (1973/1974), Nico Jansen (1976/1977) en Henrik Larsson (1994/1995) gingen de van RC Genk gehuurde spits in het verleden voor. Bij een eventuele treffer in het heenduel in de kwartfinale gaat Dessers het trio voorbij. Dessers staat nu tweede op de topscorerslijst in de Conference League. Tammy Abraham, die namens AS Roma het vonnis voltrok tegen Vitesse, wist één keer vaker te scoren dan de spits van Feyenoord en staat op zeven treffers.

Dessers kreeg de treffer ietwat gelukkig op zijn naam. De spits werd op de rug geschoten door Toornstra, die aanlegde voor een vrije trap van ruim twintig meter van het doel. Even daarvoor zag de aanvaller al een treffer onterecht worden afgekeurd. Dessers scoorde uit een rebound, maar werd teruggevlagd wegens buitenspel. Doordat er in de Conference League geen VAR aanwezig is kon de treffer niet worden teruggedraaid. "Het is een Europees toernooi met grote clubs. Er zijn genoeg camera's aanwezig. Best bijzonder dat er in deze fase dan geen VAR is, het kan het verschil maken tussen geschiedenis schrijven of niet", aldus Dessers.

Volgens Dessers was het bereiken van de kwartfinale het voornaamste doel. Vrijdag hoort de ploeg van trainer Arne Slot wie daarin de tegenstander is, waarna zondag De Klassieker tegen Ajax wacht. "Het was niet de mooiste wedstrijd van het jaar, maar de kwartfinale van een Europees toernooi in een volle Kuip behalen is wel heel mooi", gaat de Belgisch Nigeriaanse spits verder. "We hebben geen gekke dingen gedaan en onze taken uitgevoerd. Laten we hopen dat dit een voorbode is voor zondag. We hebben er zin in."