John de Wolf wil met Feyenoord één tegenstander ontlopen in de kwartfinale

Vrijdag, 18 maart 2022 om 00:06 • Mart van Mourik • Laatste update: 00:15

Assistent-trainer John de Wolf hoopt niet dat Slavia Praag vrijdagmiddag als tegenstander uit de koker komt tijdens de loting voor de kwartfinale van de Conference League. Donderdagavond rekende Feyenoord opnieuw af met Partizan Belgrado (3-1), terwijl het heenduel al met 2-5 werd gewonnen. Vrijdagmiddag zullen de Rotterdammers rond 15.00 uur de volgende tegenstander in Europa weten.

Naast Feyenoord verzekerde ook PSV zich van een plek in de volgende ronde van de Conference League. De Eindhovenaren plaatsten zich middels een 0-4 zege op FC Kopenhagen van deelname voor de kwartfinale, na een eerder 4-4 gelijkspel. Voor AZ en Vitesse kwam het Europees avontuur ten einde tegen respectievelijk Bodö/Glimt en AS Roma. De enige twee overgebleven Nederlandse deelnemers zouden ook elkaar kunnen treffen, want vanaf de kwartfinale kent de loting geen restricties meer.

Als de laatst overgebleven twee Nederlandse clubs elkaar treffen, roept die loting herinneringen op aan de UEFA Cup van 2002, toen PSV en Feyenoord eveneens tegenover elkaar stonden in de kwartfinale. Na een bloedstollende strafschoppenreeks bekerde Feyenoord toen door. De Wolf, die bij afwezigheid van de zieke Arne Slot op de bank zat tegen Partizan, vreest een ontmoeting met de Eindhovenaren niet.

“We zijn uiteraard heel blij, want we wilden geschiedenis schrijven”, vertelt De Wolf na afloop van de zege in gesprek met Veronica. “Twintig jaar geleden zat Feyenoord voor het laatst bij de laatste acht en dat hebben we nu weer samen bereikt. 8-3 in totaal is een zeer goed resultaat. Eigenlijk is alles volgens plan gegaan. Wij hadden verwacht dat Partizan vol druk zou zetten, maar dat gebeurde niet. We hebben volwassen gespeeld en niet de tent opengezet.” De Wolf hoopt Slavia Praag te kunnen vermijden. “Dat is de enige ploeg waar wel al tegen gespeeld hebben en dat vonden we een hele vervelende ploeg. Maar we zien het morgen wel”, aldus de coach.

Clubs in de kwartfinale van de Conference League:

Bodö/Glimt (Noo)

Olympique Marseille (Fra)

PSV

Leicester City (Eng)

AS Roma (Ita)

Feyenoord

PAOK Saloniki (Gri)

Slavia Praag (Tsj)