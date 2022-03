Indringer spreekt in video: ‘Ik ben Louis, ga nu het veld op en ben doodsbang’

Vrijdag, 18 maart 2022 om 00:06 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:09

De Premier League werd donderdagavond opgeschrikt door een veldbestormer die zich tijdens de wedstrijd tussen Everton en Newcastle United (1-0) plots met een tie-wrap om zijn nek vastketende aan een doelpaal. Het blijkt te gaan om Louis McKechnie, een 21-jarige student, die in een video op Twitter zelf uitleg geeft over zijn controversiële daad. "Stop nu met olie", zo is de boodschap van de Brit.

McKechnie blijkt vlak voor zijn entree op Goodison Park een filmpje te hebben opgenomen, waarin hij zijn actie aankondigt. "Hallo, mijn naam is Louis McKechnie. Ik ben 21 jaar oud en ik studeer machinebouw. Ik sta op het punt om een voetbalwedstrijd te verstoren, en ik ben doodsbang." De jongeman betrad het veld in de 49ste minuut en slaagde er dus in om zich vast te ketenen aan een doelpaal. Na een minuut of vijf wist de beveiliging de indringer los te krijgen en werd hij aan zijn armen en benen weggedragen.

"It's 2022 and it's time to look up, time to step up and not stand by. It's time to act like it's an emergency" pic.twitter.com/YjBQalRBpk — JustStopOil (@JustStop_Oil) March 17, 2022

De demonstrant wist ongeveer wat hem te wachten stond, maar zette zijn actie door. "Ik geloof dat zoveel mogelijk mensen moeten weten wat ons in de toekomst te wachten staat. Miljarden mensen weten niet of ze in hun huis kunnen blijven wonen, of dat ze weg moeten, omdat landen te warm worden om te kunnen worden. Massale hongersnood door mislukte oogst, het is vechten om brood. De crisis rond de kosten van levensonderhoud, het coronavirus en de oorlog in Oekraïne laten deze toekomst zien."

McKechnie is teleurgesteld in de Britse regering. "Ik waarschuw mijn overheid om alles te doen wat ze kunnen om dit uit te laten komen. Maar ze breiden juist uit met olie en gas, wat het alleen maar erger maakt en het risico vergroot. We weten dit doordat het internationaal energiebureau (IEA) ons heeft opgelegd: geen nieuwe olie en nieuw gas vanaf 2021, indien de overheid serieus is over ons klimaat. We roepen gewone mensen op tot massaal burgerlijk verzet deze lente. Honderden en honderden mensen, van alle leeftijden, verenigen zich om zich te verzetten tegen nieuwe olie en nieuw gas. Stop nu met olie. Het is een no-brainer."