Mourinho vergelijkt met Ajax en complimenteert niet-bestaande Vitessenaar

Vrijdag, 18 maart 2022 om 00:05 • Dominic Mostert

José Mourinho deelt complimenten uit aan Vitesse. Het AS Roma van Mourinho voorkwam donderdagavond een verlenging tegen Vitesse in de Conference League dankzij een treffer van Tammy Abraham in de blessuretijd. Het werd 1-1 na een eerdere 0-1 overwinning van Roma in Arnhem. Het spel van Roma was niet indrukwekkend en dat was volgens Mourinho te wijten aan het goede optreden van Vitesse in Stadio Olimpico.

Mourinho erkent dat Roma en Vitesse elkaar niet veel ontliepen. "Uiteindelijk gaat een van de ploegen de kokers in. Gelukkig zijn wij dat", reageert de trainer tegenover Sky Italia. "Voorheen zei iedereen dat we niet genoeg wilskracht hebben, dat we geen voorsprong konden vasthouden, het ging over de ramp tegen Juventus (3-4 nederlaag, red.), over de wedstrijd waarin we CSKA Sofia lieten terugkomen van 0-3 tot 2-3... Nu gaat het over ons vermogen om overeind te blijven onder druk en te scoren in de laatste minuten. Dat wordt een trend bij ons. We hebben nu al acht of negen wedstrijden niet meer verloren (zeven, red.)."

Met een prachtig afstandsschot opende Maximilian Wittek de score na ruim een uur. Een verlenging leek daarom aanstaande, al zocht Roma wel naar de gelijkmaker. "Bij een 0-1 achterstand, een gevaarlijke situatie, kan het verleidelijk zijn om te wachten op de verlenging. Ik ben blij dat we dat niet hebben gedaan en een beslissing wilden forceren in de reguliere speeltijd", looft Mourinho zijn ploeg. "Ik moet ook zeggen dat Vitesse erg goed is. Ik kende de naam van hun trainer niet eens, hij is fantastisch! Ik heb hem na afloop gefeliciteerd. Als een team zo goed speelt als Vitesse deed, komt het door een fantastische trainer. Het is niet dat wij zo slecht speelden; zij speelden erg goed. Ze hadden spelers zoals Daka die voortdurend van links naar rechts naar het midden bewogen en ons in de problemen brachten." Wie Mourinho bedoelt met 'Daka' is de vraag. Wellicht gaat het om Eli Dasa of Danilho Doekhi. Dasa bleef voornamelijk aan de rechterflank maar trok af en toe naar het centrum, zo is te zien aan zijn heatmap; Doekhi was zowel in het centrum als op de rechterflank veelvuldig te vinden. Hetzelfde gold overigens voor Riechedly Bazoer.

"Ik ben niet blij met de manier waarop we vandaag hebben gespeeld met veel spelers die er zondag ook moeten staan tegen Lazio, terwijl Maurizio Sarri (trainer van Lazio, red.) lekker sigaretten kon roken vanavond. Maar het kwam omdat Vitesse heel goed was", benadrukt Mourinho. "We verkregen nooit de controle over de wedstrijd om een resultaat te behalen waarmee we door zouden gaan. We wilden gaan voor de overwinning. Tot het prachtige doelpunt van Vitesse kwamen we niet in gevaar. Ik liet de spelers in de pauze weten dat er drie dingen waren om bezorgd over te zijn: standaardsituaties, het feit dat zij altijd een verdediger hebben die niet onder druk staat en het feit dat wij soms kwetsbaar oogden als we de bal verloren. Het probleem vanavond was dat we de bal makkelijk kwijtraakten."

"Onze aanvallers raakten die constant kwijt. Ook op het middenveld en op de backposities leden we onnodig balverlies. Het was op technisch vlak een slechte wedstrijd. Misschien leek de tactiek het probleem, maar het was de techniek", stipt de Portugees aan. "We verdedigden goed en toonden karakter. Ik kan niet zeggen dat we honderd procent verdiend door zijn, maar over twee wedstrijden verdienden we het iets meer. De wedstrijd was in balans, net als Ajax - Benfica, waar één doelpunt arrivederci betekende. We bevonden ons in zo'n situatie, maar we waren niet bang dat ons hetzelfde zou overkomen."