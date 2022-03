Roger Schmidt bespreekt ernst van blessure ‘zorgenkind’ Cody Gakpo

Donderdag, 17 maart 2022 om 23:37 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:45

Trainer Roger Schmidt verwacht dat de blessure van Cody Gakpo meevalt. De aanvaller van PSV viel geblesseerd uit in het gewonnen Conference League-duel met FC Kopenhagen (0-4) na een grove charge van Denis Vavro. Hoewel hij het duel niet kon uitspelen, was Gakpo na afloop nog wel in staat om een feestje te vieren en de meegereisde supporters te bedanken.

Tien minuten na rust zette Vavro bij een 0-2 tussenstand een harde tackle van achter in op Gakpo, die schreeuwend naar de grond ging. De buitenspeler kon het duel niet voortzetten en werd ten faveure van Joey Veerman naar de kant gehaald. Scheidsrechter William Collum deelde ‘slechts’ een gele kaart uit, terwijl zijn beslissing door de afwezigheid van de VAR niet gerectificeerd kon worden. Het voorval leidde tot veel frustraties aan Eindhovense zijde.

Na afloop van het duel velt Schmidt voor de camera van ESPN zijn oordeel over de tackle van Vavro en het besluit van Collum. “Voor mij gaat het erom: doe je het bewust of niet? Als je de bal probeert te spelen, dan is het prima. Maar als je een tackle van achteren maakt, hou ik er niet van. Ik vond het eerlijk gezegd een rode kaart. Dit moment, de overtreding, was niet nodig. Hij had geen enkele kans om de bal te spelen, maar we moeten ermee leven.”

Vervolgens vertelt Schmidt tijdens de persconferentie dat Gakpo daags na de Conference League-zege verder onderzocht wordt. “Het is afwachten. De dokter heeft ernaar gekeken en misschien valt het ondanks de pijn allemaal mee. Vrijdag is er aanvullend onderzoek en dan wordt duidelijk wat er precies aan scheelt”, aldus de oefenmeester.