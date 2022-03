Bosz bereikt kwartfinale Europa League: FC Porto uitgeschakeld

Donderdag, 17 maart 2022 om 23:04 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:41

Olympique Lyon heeft FC Porto donderdagavond uitgeschakeld in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz won vorige week met 0-1 in Portugal en speelde in de rentree met 1-1 gelijk. De uitschakeling van Porto is goed nieuws voor het Nederlands voetbal, daar Portugal de belangrijkste concurrent is op de coëfficiëntenranglijst.

Olympique Lyon - FC Porto 1-1

Bosz kon een opsteker goed gebruiken na de pijnlijke 2-4 nederlaag tegen Stade Rennes in de competitie. Zijn ploeg begon ook goed aan de wedstrijd en opende in de dertiende minuut de score. Léo Dubois zette de defensie van Porto op het verkeerde been met een fraaie boogbal richting Moussa Dembélé, die opdook voor het doel van Diogo Costa en de bal langs de keeper schoof. Een prachtig doelpunt van Pepê, niet te verwarren met verdediger Pepe, bracht de stand echter in evenwicht.

De aanvaller schoot op prachtige wijze uit de draai na een voorzet van Fabio Vieira en vond de linkerbovenhoek. In de tweede helft was het aantal kansen voor Porto beperkt. Dembélé stuitte op Diogo Costa bij een poging om Lyon opnieuw op voorsprong te zetten. Dertien minuten voor tijd werd doelman Anthony Lopes van Lyon bijna verrast door een inzet van verdediger Pepe, terwijl de keeper in de blessuretijd voorkwam dat Vitinha op zes meter van het doel een verlenging uit het vuur sleepte voor Portugal.

Eintracht Frankfurt - Real Betis 1-1

Eintracht haalde vorige week een razendknappe 1-2 zege weg in Sevilla en nam in eigen huis initiatief in een poging het karwei af te maken. De Duitsers hadden de pech dat zowel Ansgar Knauff in de beginfase als Obite Evan N'Dicka een kwartier na rust de lat troffen, waardoor Betis in leven bleef. Zelf speelden de Spanjaarden Juanmi vrij in het strafschopgebied, maar Kevin Trapp voorkwam met een prachtige redding een kopdoelpunt. In de allerlaatste minuut slaagde Betis er toch nog in om een verlenging af te dwingen.

Nabil Fekir bracht de bal strak voor, waarna Borja Iglesias alert intikte: 0-1. Laatstgenoemde kwam in de verlenging zeer dicht bij een nieuw doelpunt, maar kopte van dichtbij op de lat. Dat kwam Betis duur te staan, want Eintracht voorkwam in de absolute slotseconden een strafschoppenserie. Filip Kostic legde de bal afgemeten op het hoofd bij Martin Hinteregger: 1-1.