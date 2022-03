Vitesse gaat ondanks wereldgoal Wittek ten onder tegen AS Roma in minuut 91

Donderdag, 17 maart 2022 om 22:54 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:07

Vitesse is donderdagavond uitgeschakeld in de Conference League. Lang zag het ernaar uit dat de Arnhemmers op bezoek bij AS Roma een verlenging uit het vuur gingen slepen, maar in de blessuretijd sloeg Tammy Abraham op aangeven van Rick Karsdorp van dichtbij toe: 1-1. Het gelijkspel volstond niet voor het team van trainer Thomas Letsch om de 0-1 nederlaag uit de heenwedstrijd te compenseren. Namens Vitesse scoorde Maximilian Wittek met een volley op schitterende wijze.

Ten opzichte van het duel in Arnhem bracht Letsch twee personele wijziging aan. Centraal in de vijfmansverdediging stond ditmaal Riechedly Bazoer opgesteld, terwijl Eli Dasa rechtsachterin de voorkeur kreeg boven Dominik Oroz. Laatstgenoemde pakte afgelopen week geel en was geschorst voor de return. Verder ontbraken eveneens de geblesseerde Matús Bero en Tomás Hájek; Daan Huisman kreeg zodoende een plek in de basiself. Het aanvalsduo werd gevormd door Adrian Grbic en Loïs Openda. Aan Romeinse zijde werden de geschorste Sérgio Oliveira en Gianluca Mancini vervangen door respectievelijk Lorenzo Pellegrini en Chris Smalling.

Reeds in de tweede speelminuut kwam Grbic zeer dicht bij de openingstreffer. Van circa 35 meter afstand beproefde de aanvaller zijn geluk met een directe poging uit een vrije trap. Het schot leek op weg naar de bovenhoek, maar de bal spatte uiteen op de lat. De eerste mogelijkheid van Roma ontstond na een klein kwartier spelen. Vanaf de linkerkant nam Jordan Veretout een hoekschop die richting het hoofd van Tammy Abraham, die echter rakelings over het doel kopte. Tien minuten later waagde Veretout na een afvallende bal een poging met een schot vanuit de tweede lijn; zijn inzet verdween een meter naast de linkerpaal.

Vitesse hield op uitstekende wijze stand in het eerste bedrijf en en deed ook zeker in de openingsfase van de tweede helft niets onder voor Roma. Bovendien leken de Italianen geen haast te maken met het zoeken van een treffer. Het gebrek aan aanvalslust kwam Roma duur te staan in de 62ste minuut, toen Vitesse plotseling op 0-1 kwam. Op ruim twintig met van het vijandige belandde een lobje van Dasa voor de voeten van Wittek, die ineens volleerde en met de buitenkant van zijn rechtervoet de bal in de linkerbenedenhoek krulde: 0-1. Het was al de vijfde treffer voor Wittek in dit Europese seizoen en daarmee is hij Vitesse’s topscorer aller tijden in Europa.

Roma was duidelijk wakkergeschud en Mourinho voerde direct een driedubbele wissel door. Vitesse werd tegen het eigen zestienmetergebied ingedrukt, maar de Arnhemmers hielden mede dankzij doelman Jeroen Houwen lange tijd stand. De sluitpost had een uitstekende redding in huis op een poging van invaller Bryan Cristante. Toch viel het doek voor Vitesse in de blessuretijd. Na een voorzet vanaf de linkerkant kopte invaller Karsdorp de bal in de doelmond richting Abraham, die van dichtbij de 1-1 maakte.