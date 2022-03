Feyenoord klopt Partizan Belgrado opnieuw: 8-3 over twee wedstrijden

Donderdag, 17 maart 2022 om 22:48 • Dominic Mostert • Laatste update: 23:03

Ook aan de tweede ontmoeting met Partizan Belgrado heeft Feyenoord een overwinning overgehouden. Na de 2-5 zege van vorige week waren de Rotterdammers al nagenoeg zeker van een plek in de kwartfinale van de Conference League; dat ticket kwam donderdag geen moment in gevaar. Feyenoord won voor eigen publiek met 3-1 en gaat samen met PSV door naar de volgende ronde. Vrijdag vindt de loting plaats.

Feyenoord trad niet op volle sterkte aan. Gernot Trauner testte positief op corona en Tyrell Malacia had lichte fysieke klachten, waardoor Fredrik Aursnes en Ramon Hendriks in de defensie stonden. Assistent-trainer John de Wolf nam de honneurs waar aan de zijlijn, omdat ook Arne Slot het coronavirus heeft opgelopen. Partizan, met Queensy Menig in de ploeg, had een vroeg doelpunt nodig om de spanning nog enigszins terug te brengen. Feyenoord was achterin echter gedisciplineerd en oogde dreigender dan de tegenstander.

Feyenoord dacht na ruim een halfuur op voorsprong te komen. Guus Til schoot op de paal en Cyriel Dessers schoot van dichtbij binnen uit de rebound. Ten onrechte oordeelde de arbitrage echter dat de spits buitenspel stond; omdat er in de Conference League geen videoscheidsrechter is, veranderde dat besluit niet. Even daarna bracht doelman Nemanja Stevanovic in twee instanties redding op een afstandsschot van Til. Een minuut voor de pauze zat het wél mee voor Dessers, die een vrije trap van Toornstra plots tegen de heup kreeg, de bal flink van richting veranderde en Stevanovic daardoor kansloos liet.

Volgens de Nederlandse regels zou Toornstra hert doelpunt op zijn naam krijgen, maar de UEFA kende de treffer toe aan Dessers. De spits kreeg zeven minuten na de pauze een kans om de 2-0 te maken, maar schoot naast en bleek buitenspel te hebben gestaan. Aan de overzijde moest Ofir Marciano voor het eerst ingrijpen na een schot van Ricardo Gomes. Op het moment dat De Wolf, die tijdens de wedstrijd belde met Slot, Reiss Nelson naar de kant wilde halen, zorgde de aanvaller voor de 2-0 toen hij vlak voor het doel werd bereikt door Til en met een uitgestoken been afrondde.

Kort daarna sloeg Partizan echter terug. Toornstra blokkeerde een verkeerde pass van Lazar Markovic, maar stelde daarmee onbedoeld Gomes in staat om vanbuiten het strafschopgebied af te drukken: 2-1. Halverwege de tweede helft was Markovic dicht bij de gelijkmaker, maar hij kopte over na een voorzet van Menig. Partizan bleef loeren op de 2-2. Bryan Linssen en Orkun Kökçü stuitten op Stevanovic, maar Linssen knalde de bal in de korte hoek alsnog achter de doelman en bepaalde daarmee de eindstand op 3-1.