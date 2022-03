PSV en Feyenoord kennen tegenstanders: herhaling 2002 in de maak?

Donderdag, 17 maart 2022 om 22:57 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:59

PSV en Feyenoord kennen hun mogelijke tegenstanders in de kwartfinale van de Conference League. De enige twee overgebleven Nederlandse deelnemers zouden ook elkaar kunnen treffen, want vanaf de kwartfinale kent de loting geen restricties meer. De loting vindt vrijdag vanaf 15.00 uur plaats in Nyon.

PSV verzekerde zich middels een 0-4 zege op FC Kopenhagen van deelname aan de volgende ronde, na een eerder 4-4 gelijkspel. Feyenoord won met 3-1 van Partizan Belgrado, na een eerdere 2-5 overwinning in Servië. Voor AZ en Vitesse kwam het Europees avontuur ten einde tegen respectievelijk Bodö/Glimt en AS Roma.

Als de laatst overgebleven twee Nederlandse clubs elkaar treffen, roept die loting herinneringen op aan de UEFA Cup van 2002, toen PSV en Feyenoord eveneens tegenover elkaar stonden in de kwartfinale. Na een bloedstollende strafschoppenreeks bekerde Feyenoord toen door.

Clubs in de kwartfinale van de Conference League:

Bodö/Glimt (Noo)

Olympique Marseille (Fra)

PSV

Leicester City (Eng)

AS Roma (Ita)

Feyenoord

PAOK Saloniki (Gri)

Slavia Praag (Tsj)