Martins Indi verzuimt megafout goed te maken: AZ klaar in Europa

Donderdag, 17 maart 2022 om 21:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 22:11

AZ is donderdagavond uitgeschakeld in de achtste finale van de Conference League. In eigen huis speelden de Alkmaarders na verlenging met 2-2 gelijk tegen FK Bodö/Glimt, die in het heenduel in Noorwegen met 2-1 te sterk waren. Na negentig minuten voetbal gaf het scorebord nog een 2-1 tussenstand aan in het voordeel van het team van trainer Pascal Jansen, waardoor de verlenging uitkomst moest brengen. De Noren velden het vonnis uiteindelijk in de 106de speelminuut. De Alkmaarse doelpuntenproductie werd volledig verzorgd door Vangelis Pavlidis.

Jansen wijzigde zijn ploeg op twee posities ten opzichte van het heenduel in Noorwegen. Centraal achterin moest Pantelis Hatzidiakos plaatsmaken voor Sam Beukema. Tegelijkertijd kreeg Jordy Clasie links op het middenveld de voorkeur boven Hakon Evjen. Tegenover de Alkmaarders stond een ongewijzigd Bodö/Glimt. Vanaf het eerste fluitsignaal ging AZ nadrukkelijk op zoek naar de 1-0, die gevonden werd na achttien minuten voetballen.

???? Vangelis Pavlidis is de grote man bij @AZAlkmaar tot nu toe! ?? ESPN #? #azbod pic.twitter.com/vPmxtTFb7n — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2022

Er was bij de openingstreffer een belangrijke rol weggelegd voor Bruno Martins Indi, die van eigen helft het leer achter de laatste linie neerlegde. Pavlidis was eerder bij de bal dan de ver uitgekomen doelman Nikita Haikin, die door de Griekse spits op technisch fraaie wijze omspeeld werd. Hoewel Pavlidis relatief ver aan de buitenkant van de zestien uitkwam, krulde hij de bal in de verre hoek: 1-0. Bij de gelijkmaker in de 26ste minuut ging het finaal mis voor Martins Indi.

Na een pass vanuit het middenveld had hij niet door dat Runar Espejord uit zijn rug wegliep. Laatstgenoemde kon de bal over doelman Peter Vindahl Jensen lobben, maar op de doellijn leek Martins Indi redding te brengen. De centrumverdediger ging echter nog harder de fout in door de bal enkele meters verderop klaar te leggen voor Amahl Pellegrino, die van dichtbij afrondde: 1-1. Na precies een half uur spelen compenseerde Pavlidis de fout van zijn ploeggenoot. Aan de rechterkant van het veld ging Jesper Karlsson de diepte in, waarna hij de bal meegaf aan de doorgelopen Aslak Witry. Uit de voorzet die volgde kon Pavlidis van dichtbij intikken: 2-1.

De intensiteit nam in het tweede bedrijf aanzienlijk af. Zowel AZ als Bodö/Glimt slaagde er met name in de openingsfase niet in een serieuze doorbraak te forceren. Naarmate de tweede helft vorderde nam de druk van AZ op het vijandige doel toe. De Alkmaarse pressing resulteerde in de zeventigste minuut in een grote kans voor Karlsson. De buitenspeler werd aangespeeld op de hoek van het zestienmetergebied en stuurde het leer met veel gevoel richting de rechterkruising, maar de lat lag een Alkmaarse treffer in de weg.

In de reguliere speeltijd kwam er geen verandering meer aan de stand op het scorebord, waardoor er verlengd moest worden. AZ was weliswaar de bovenliggende partij en zette veel druk op het doel van Haikin, maar in de 106de minuut sloeg het noodlot toe voor de Alkmaarders. Vanaf de rechterkant van het veld leverde Hugo Vetlesen een wegdraaiende voorzet af bij Alfons Sampsted, die de bal verlengde en voldoende vaart meegaf om Vindahl Jensen in de verre hoek te verschalken. De thuisploeg ging nadrukkelijk op zoek naar een nieuwe voorsprong, maar een strafschoppenserie kon niet meer uit het vuur worden gesleept. Martins Indi kon in de slotminuut nog voor open doel binnenknikken; de verdediger faalde echter opnieuw en kopte naast.