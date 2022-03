Hélène Hendriks vol verbazing na oordeel Kieft over fatale charge op Gakpo

Donderdag, 17 maart 2022 om 21:08 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:23

Hélène Hendriks kan niet geloven dat Wim Kieft en Kees Jansma de fatale tackle op het rechterbeen van Cody Gakpo geen rode kaart waard vinden. De aanvoerder van PSV viel in de Conference League tegen FC Kopenhagen (0-4 winst) kort na rust uit na een merkwaardige charge van achteren van Denis Vavro, die slechts geel kreeg. "Kan je erin komen als ik zeg dat ik het absoluut rood vind?", vraagt presentatrice Hendriks op Veronica aan Kieft.

"Nee, daar kan ik niet inkomen", reageert de oud-spits, terwijl de beelden worden herhaald. Het onderbeen van Gakpo kwam zeer ongelukkig klem te zitten tussen de scharende benen van de Slowaakse verdediger. "Ik vind het heel onbehouwen van die jongen, maar ik denk dat hij niet eens de intentie heeft... Maar omdat hij zo onbehouwen inkomt, eigenlijk veel te laat... Gakpo draait zijn lichaam er een beetje voor, tja... "

"En jij, Kees?", zoekt Hendriks bijval bij de andere analist aan tafel. "Ik ook niet", reageert Jansma. "Ik had graag een andere mening willen hebben dan Wim, maar in dit geval: het is stupide, het is ongecontroleerd, maar het is niet eens expres. Het is min of meer onkunde, hij komt verkeerd uit. Het is voor PSV veel belangrijker om te weten hoe het gaat met Gakpo, want dat is voor komende weken nog een belangrijke pilaar."

Kieft en Jansma lichten Eran Zahavi uit als een van de uitblinkers bij PSV. De spits maakte het eerste en derde doelpunt en had daarmee een groot aandeel in het bereiken van de laatste acht van de Conference League. "Hij pikt zijn goaltjes mee, zoals de laatste weken al", weet Jansma. "Dit geeft een spits echt een enorm veel vertrouwen", voegt Kieft toe. "En dat kun je in deze fase van het seizoen natuurlijk goed gebruiken." Ook achterin stond het goed bij PSV. "Ze hebben de counter er heel goed uitgehaald, eigenlijk is Kopenhagen maar één keer gevaarlijk geweest, waar ze vorige week keer op keer uitbraken", aldus Kieft.