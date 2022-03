Leicester City elimineert Rennes; ook Olympique Marseille naar kwartfinale

Donderdag, 17 maart 2022 om 20:44 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:51

Leicester City heeft Stade Rennes uitgeschakeld in de Conference League. Na de 2-0 overwinning van vorige week verloren the Foxes met 2-1 in de return, maar dat resultaat volstond om de kwartfinale te bereiken. Olympique Marseille won met 1-2 van FC Basel, na een eerdere 2-1 zege, en stootte eveneens door. Vrijdag vindt de loting plaats voor de kwartfinale.

Stade Rennes - Leicester City 2-1

Na de 2-0 nederlaag van vorige week wilde Rennes snel scoren om de spanning terug te brengen. Daar slaagde de Ligue 1-club in: in de achtste minuut voorkwam Rennes een uitbraak van Leicester en zocht men zelf de aanval. Na een lage voorzet van Martin Terrier stond Benjamin Bourigeaud vlak voor het doel klaar om binnen te werken: 1-0. Een vroege blessure bij Marc Albrighton vormde een nieuwe domper voor Leicester: hij moest na twaalf minuten vervangen worden door. Ademola Lookman. Rennes oogde sterk in de eerste helft, maar kreeg na de pauze het deksel op de neus. Wesley Fofana was het meest alert na een indraaiende corner van Lookman en kopte raak in de verre rechterhoek.

Een doelpunt van Kelechi Iheanacho werd afgekeurd wegens buitenspel. Aan de overzijde bracht Flavien Tait de spanning een kwartier voor tijd terug met de 2-1. Rennes had nog maar één doelpunt nodig om een verlenging uit het vuur te slepen en was daar dicht bij via Serhou Guirassy. Doelman Kasper Schmeichel had echter een goede redding in huis. Ook in de zes minuten durende blessuretijd bleven de bezoekers uit Engeland overeind.

FC Basel - Olympique Marseille 1-2

Marseille kreeg in de eerste helft een gouden kans om het tweeluik naar zich toe te trekken. Wouter Burger, de enige Nederlander op het veld, veroorzaakte een strafschop met een overtreding op Amine Harit, die zelf achter de bal ging staan. Hij zocht de linkerhoek, maar doelman Heinz Lindner bracht redding. In de rebound schoot Cédric Bakambu over. Na de pauze lieten Cengiz Ünder, Pol Lirola en Bakambu kansen onbenut voor Marseille, terwijl Burger aan de overzijde stuitte op Steve Mandanda. Het openingsdoelpunt kwam na ruim een uur van Dan Ndoye, die van dichtbij kon binnenkoppen na een voorzet van Sebastiano Esposito richting de tweede paal.

Een verlenging leek daardoor aanstaande, maar dat kon Marseille voorkomen. Zestien minuten voor tijd bracht Cengiz de bezoekers op gelijke hoogte. Invaller Gerson had een fraaie individuele actie in huis aan de achterlijn en bracht de bal voor bij de tweede paal; Cengiz nam het leer met succes uit de lucht en schoot Marseille naar de volgende ronde. In de blessuretijd wist l’OM de wedstrijd zelfs nog in winst om te zetten. Valentin Rongier bepaalde de eindstand op 1-2.