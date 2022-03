Supersolo Pedri en slimme kopbal Frenkie de Jong zijn Galatasaray te machtig

Donderdag, 17 maart 2022 om 20:38 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:48

Barcelona heeft zich donderdag in Istanbul naar de laatste acht in de Europa League geknokt. De manschappen van Xavi kwamen tegen Galatasaray op achterstand, maar een heerlijke solo van Pedri en een intikker van Pierre-Emerick Aubameyang herstelden de schade: 1-2. Frenkie de Jong had met een slimme assist overigens een belangrijk aandeel in dat tweede doelpunt van Barça. Verder behaalde SC Braga de kwartfinale met een gelijkspel bij AS Monaco (1-1), terwijl Bayer Leverkusen tekort kwam tegen Atalanta (0-1). Trainer Giovanni van Bronckhorst plaatste zich met Rangers ten koste van Rode Ster Belgrado eveneens voor de kwartfinale, ondanks het feit dat de Serviërs met 2-1 wonnen.

Galatasaray - Barcelona 1-2

Sergiño Dest en Frenkie de Jong troffen als basisspelers van Barcelona twee voormalig Eredivisionisten tegenover zich bij Galatasaray: Patrick van Aanholt en Ryan Babel. Beide ploegen bleken net als vorige week - toen het 0-0 eindigde - behoorlijk aan elkaar gewaagd. Bafétimbi Gomis brak namens de Turken door, kapte Eric García uit, maar zag Jordi Alba op het laatste moment blokken. Aan de overzijde werd Frenkie de Jong volledig vrijgezet door Sergio Busquets, waarna de ex-Ajacied de grootste kans tot dan toe om zeep hielp door met links net naast te schuiven.

Babel troefde op de rechterflank Alba af en verdiende een hoekschop, waaruit Marcão de openingstreffer zou binnen koppen door af te rekenen met zijn tegenstander Ferran Torres: 1-0. Barça kwam acht minuten voor tijd op gelijke hoogte dankzij Pedri, die in het strafschopgebied ijzig kalm bleef en met twee schijntrappen op rij zijn directe tegenstanders te slim af was. De middenvelder kon de bal vervolgens rustig intikken: 1-1. Pierre-Emerick Aubameyang kopte in de laatste minuut van de eerste helft op de bovenkant van de lat.

Barça zette zijn sterke lijn na rust door en kwam direct op voorsprong. Schoten van Busquets en Pedri werden wonderbaarlijk gekeerd, waarna Frenkie de Jong de bal van vlakbij de paal slim kopte naar de vrije Aubameyang: 1-2. Dest moet zich twintig minuten voor tijd met ogenschijnlijke hamstringblessure laten vervangen. Galatasaray probeerde het wel, maar was nauwelijks bij machte om Barça nog pijn te doen. De gevaarlijkste inzet kwam van Van Aanholt, wiens schot van enorme afstand net over de lat scheerde. Memphis Depay viel in de slotfase nog dreigend in bij de Catalanen. De spits gaf een vrije trap voor op Busquets, die in vrije positie miste, en schoot zelf rakelings naast.

AS Monaco - SC Braga 1-1

Na de knappe 2-0 zege in eigen huis wachtte Braga een op papier zware uitwedstrijd in Monaco. De Portugezen maakten het makkelijk voor zichzelf door al twintig minuten op voorsprong te komen. Een schot van grote afstand van Abel Ruiz werd onderweg van richting veranderd en Alexander Nübel kreeg er daardoor niet meer dan een half handje achter: 0-1. Monaco moest drie keer scoren en probeerde het nog wel, onder meer via twee goede kansen voor Wissam Ben Yedder, maar doelman Matheus speelde een ijzersterke wedstrijd en hield zijn doel schoon. Axel Disasi bracht met een kopbal uit een hoekschop in blessuretijd nog een gelijkspel binnen voor Monaco: 1-1. Dat deert Braga alleen op de coëfficiëntenranglijst, waar de ploeg één punt inlevert door niet te winnen.

Bayer Leverkusen - Atalanta 0-1

De zwaar geblesseerde Jeremie Frimpong werd bij Leverkusen vervangen door landgenoot Timothy Fosu-Mensah, terwijl Mitchel Bakker opmerkelijk genoeg als linksbuiten stond geposteerd. Hans Hateboer, Marten de Roon en Teun Koopmeiners startten in de basis bij de Italianen en verdedigden een 3-2 voorsprong uit de heenwedstrijd. Bakker bereidde de beste kans van Leverkusen voor rust voor, die door Moussa Diaby niet kon worden binnengeschoten. Atalanta counterde voornamelijk en werd gevaarlijk via Luis Muriel, die zijn inzet geblokt zag worden. Direct na rust had Leverkusen zeker kunnen scoren, maar de vogelvrije Moussa Diaby én Charles Aranguiz kregen de bal er niet in. Bakker raakte twintig minuten voor tijd het zijnet. In blessuretijd maakte Jérémie Boga met een schitterende dribbel in de counter een eind aan de Duitse illusies: 0-1.

Rode Ster Belgrado- Rangers 2-1

Rangers begon zwak aan het duel in Belgrado, waar Rode Ster al na tien minuten een 1-0 voorsprong genoot. Na een voorzet op maat van Guelor Kanga was het Mirko Ivanic die met een bekeken schot de openingstreffer aantekende. Hoewel de thuisploeg de meeste en grootste kansen creëerde, slaagde men er niet in de voordelige stand op het scorebord verder uit te bouwen. De Servische hoop op het bereiken van de kwartfinale vervloog definitief in de 56ste minuut. Op aangeven van Glen Kamara was het Ryan Kent die voor de 1-1 zorgde. Diep in blessuretijd bezorgde Ohi Omoijuanfo Rode Ster nog wel de overwinning vanaf de penaltystip, maar de 2-1 zege was niet voldoende om de 3-0 nederlaag uit het heenduel te compenseren.