Soeverein PSV heeft ditmaal wel genoeg aan vier goals; zorgen om Gakpo

Donderdag, 17 maart 2022 om 20:34 • Dominic Mostert • Laatste update: 22:14

PSV heeft zich op soevereine wijze verzekerd van de kwartfinale van de Conference League. Net als vorige week scoorden de Eindhovenaren viermaal tegen FC Kopenhagen, maar ditmaal kreeg men geen enkel doelpunt tegen: 0-4. Vorige week werd het in Nederland nog 4-4. De grootste smet op de avond was een enkelblessure voor Cody Gakpo in de tweede helft.

PSV, gesteund door 1100 meegereisde supporters, leidde na een uitstekende eerste helft met 0-2. Mario Götze speelde een sleutelrol in de eerste helft en liet zich in de tiende minuut voor het eerst gelden. Met een zeer bekeken pass in het strafschopgebied vond hij Eran Zahavi, die de bal vanaf een meter of acht rechtstreeks uit de lucht nam met het linkerbeen. Heel krachtig was de inzet niet, maar doelman Karl-Johan Johnsson greep mis en liet de bal onder zich door glippen.

Het doelpunt kwam weliswaar voort uit de eerste serieuze kans, maar PSV was al wel de bovenliggende partij. Ook na het doelpunt bleef PSV het meest nadrukkelijk op zoek naar een goal. De Eindhovenaren speelden vloeiend, terwijl van het puike veldspel van vorige week bij Kopenhagen weinig meer over was. Het krachtsverschil resulteerde zeven minuten voor de rust in een grotere voorsprong. Gakpo bediende op het juiste moment Philipp Max, die met een scherpe, lage voorzet Götze in staat stelde om bij de tweede paal voor de 0-2 te zorgen.

Kort daarna was PSV dicht bij de 0-3, maar Gakpo trof de lat via een verdediger van Kopenhagen. De tweede helft begon met een dubbele domper voor PSV. Denis Vavro schopte Gakpo uit de wedstrijd en kwam goed weg met een gele kaart; de protesterende Érick Gutiérrez ontving ook geel en is daarom geschorst in de eerste kwartfinalewedstrijd. Vervolgens kreeg de zestienjarige Roony Bardghji de eerste kans voor Kopenhagen na voorbereidend werk van Kevin Diks, maar hij schoot naast.

Kopenhagen meldde zich daarna enkele keren dreigend, bijvoorbeeld via een schot van Vavro dat naast zeilde. In grote problemen kwam PSV echter niet. Elf minuten voor tijd beslisten de Eindhovenaren de wedstrijd. Joey Veerman, die uitstekend inviel voor Gakpo, combineerde met Ritsu Doan. De Japanner stelde Zahavi in staat om van dichtbij de 0-3 te verzorgen; in de blessuretijd maakte invaller Noni Madueke er 0-4 van omdat Johnsson zich opnieuw verkeek op een schot. PSV leert vrijdag wie de tegenstander wordt in de kwartfinale.