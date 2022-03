Real Madrid speelt thuis tegen Barcelona in hoogst ongebruikelijk tenue

Donderdag, 17 maart 2022 om 20:07 • Mart van Mourik

Real Madrid treedt zondag in het thuisduel met Barcelona niet aan in het hagelwitte tenue. Ter ere van het 120-jarig bestaan van de club heeft adidas in samenwerking met het Japanse merk Y-3 een unieke, zwarte tricot ontworpen. Het is de vierde outfit waarin Real Madrid zich dit seizoen zal hijsen.

Het is voor het eerst sinds de heenwedstrijd van de finale van de Supercopa de España (1-3 winst) uit het seizoen 2017/18 dat Real Madrid niet in het traditionele shirt aantreedt tegen de aartsrivaal. Het idee voor het opvallende, zwarte tenue is een voortvloeisel uit de samenwerking tussen adidas en Yohji Yamamoto, de Japanse ontwerper van het merk Y-3. De twee merken vieren eveneens het twintigjarige jubileum van de collaboratie.

Het tenue van Real Madrid is zondag vrijwel volledig zwart, al zijn er enkele witte details verwerkt in het shirt en de broek. "De kledinglijn van Real Madrid wordt uitgebreid met een collectie die een symbolische samensmelting van dynamiek en snelheid illustreert”, verklaart adidas, dat de Koninklijke al ruim twee decennia kleedt, op de website. “Sportinnovatie perfect gecombineerd met avant-garde esthetiek. Het shirt is gebaseerd op Yohji Yamamoto's kenmerkende zwarte esthetiek die symbool staat voor twee geliefden die, geïnspireerd door het verleden, naar de toekomst kijken.” Yamamoto was eerder verantwoordelijk voor het design van het zwarte uittenue van Real Madrid in het seizoen 2014/15.

Het is de derde keer in het huidige seizoen dat el Clásico op het programma staat. Op 24 oktober was Real Madrid met 1-2 te sterk in het LaLiga-duel met de Catalanen, terwijl de Madrilenen ook in januari aan het langste eind trokken. Toen won de ploeg van trainer Carlo Ancelotti na verlenging met 2-3 in de halve finale van de Supercopa de España. Op de ranglijst in LaLiga geniet Real Madrid, dat overigens een wedstrijd meer speelde, een voorsprong van vijftien punten op Barcelona.