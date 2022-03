Kenneth Perez kraakt Bruno Martins Indi na dubbele, krankzinnige blunder

Donderdag, 17 maart 2022 om 19:40 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:51

Bruno Martins Indi heeft een grote blunder gemaakt in de eerste helft van het Conference League-duel met FK Bodø/Glimt. Hoewel de Alkmaarders halverwege een 2-1 voorsprong genieten, zijn de analytici van ESPN allerminst te spreken over het optreden van de centrumverdediger van AZ. De kritische woorden hebben alles te maken met een dubbele blunder bij de gelijkmaker van de Noren.

Bij de openingstreffer van AZ was er nog een belangrijke rol weggelegd voor Martins Indi. Van eigen helft legde hij de bal achter de laatste linie neer. Vangelis Pavlidis was eerder bij de bal dan de ver uitgekomen doelman Nikita Haikin, die door de Griekse spits op technisch fraaie wijze omspeeld werd. Hoewel Pavlidis relatief ver aan de buitenkant van de zestien uitkwam, krulde hij de bal in de verre hoek: 1-0. Bij de gelijkmaker ging het finaal mis voor Martins Indi.

???? Vangelis Pavlidis is de grote man bij @AZAlkmaar tot nu toe! ?? ESPN #? #azbod pic.twitter.com/vPmxtTFb7n — ESPN NL (@ESPNnl) March 17, 2022

Na een pass vanuit het middenveld had hij niet door dat Runar Espejord uit zijn rug wegliep. Laatstgenoemde kon de bal over doelman Vindahl Jensen lobben, maar op de doellijn leek Martins Indi redding te brengen. De centrumverdediger ging echter nog erger de fout in door de bal enkele meters verder klaar te leggen voor Amahl Pellegrino, die van dichtbij afrondde. Hoewel Pavlidis de fout van zijn ploeggenoot na precies een half uur spelen compenseerde en zijn team opnieuw op voorsprong zette, moet Martins het in de rust ontgelden.

Analist Kenneth Perez is duidelijk in de studio van ESPN. “Hij weet helemaal niet dat er iemand in zijn rug zit. En dan… Rustig man! Schiet hem nou normaal weg!” Belangrijk voor verdedigers is het oriëntatievermogen, oordeelt Perez. “Als je je kan oriënteren, ben je ook rustig.” Tegelijkertijd is Marciano Vink erg te spreken over het optreden van Pavlidis, al betreurt hij de fout van Martins Indi. “Het loopt wel bij AZ, maar het is gewoon zonde dat ze op deze manier een goal weggeven. Nergens voor nodig!”