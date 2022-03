Grote vragen over opstelling van Feyenoord tegen Partizan Belgrado

Donderdag, 17 maart 2022 om 19:38 • Dominic Mostert • Laatste update: 19:52

De opstelling van Feyenoord voor de returnwedstrijd tegen Partizan Belgrado in de Conference League is bekend. De Rotterdammers moeten het stellen zonder Gernot Trauner en Marcus Pedersen, die allebei positief zijn getest op het coronavirus. Bovendien ontbreekt hoofdtrainer Arne Slot om dezelfde reden. Zijn taken worden waargenomen door assistent John de Wolf. Voor eigen publiek verdedigt Feyenoord vanaf 21.00 uur een 2-5 voorsprong.

Deze week werd bekend dat Justin Bijlow vanwege een voetblessure maandenlang aan de kant staat. Ofir Marciano is zijn vaste vervanger en staat onder de lat tegen de koploper van Servië. Lutsharel Geertruida heeft een basisplaats aan de rechterkant van de defensie, al komt dat niet door de afwezigheid van Pedersen, want de afgelopen weken speelde Geertruida al op die positie. De absentie van Trauner zorgt er wel voor dat Slot moest puzzelen.

Het centrale duo kan worden gevormd door Marcos Senesi en Fredrik Aursnes; laatstgenoemde speelt in dat geval voor het eerst in zijn loopbaan als centrale verdediger. Het is echter nog niet precies duidelijk wat de plannen zijn; de UEFA houdt het op een driemansverdediging bestaande uit Geertruida, Senesi en Ramon Hendriks. In dat geval zou Aursnes op het middenveld staan.

Ook een viermansverdediging met Jens Toornstra is denkbaar. Hendriks heeft voor het eerst sinds de groepswedstrijd tegen Maccabi Haifa (2-1 zege) van 9 december een basisplaats. Tyrell Malacia, normaliter de linksback van Feyenoord, behoort niet tot de wedstrijdselectie. De reden daarvoor is niet bekend.

Opstelling Feyenoord: Marciano, Geertruida, Aursnes, Senesi, Hendriks; Toornstra, Kökçü; Nelson, Til, Sinisterra; Dessers