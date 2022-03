FC Twente sluit contractdeal en ziet uit naar miljoenentransfer à la Drommel

Donderdag, 17 maart 2022 om 18:30 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 18:32

Ramiz Zerrouki heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract bij FC Twente, zo melden de Tukkers via de officiële kanalen. De 23-jarige middenvelder verlengt zijn verbintenis met één jaar en ligt nu vast tot medio 2024, met daarbij de optie voor nog een jaar. “Het nieuwe contract voelt voor mij als een beloning voor het harde werken en de ontwikkeling die ik heb doorgemaakt", aldus de Algerijns international.

Zerrouki kan worden beschouwd als een laatbloeier. De middenvelder redde het niet in de jeugdopleiding van Ajax en moest tot zijn 21ste wachten op zijn debuut in de hoofdmacht van FC Twente. De in Amsterdam geboren middenvelder ontwikkelde zichzelf vervolgens razendsnel en staat nu voor het tweede seizoen achter elkaar in de basis bij de Tukkers, die bezig zijn aan een indrukwekkend seizoen. Twente strijdt met AZ om plek vier, die recht geeft op een rechtstreeks ticket voor de voorronde van de Conference League.

"Ik wil mijn stijgende lijn bij FC Twente doortrekken”, vertelt Zerrouki, die op 59 officiële duels (4 goals en 2 assists) staat voor de club. “Ik ben nu anderhalf seizoen basisspeler bij Twente en het is positief om te zien dat ik een bepaald niveau haal, maar ik weet ook dat ik nog nieuwe stappen kan zetten. Ik zie bij Twente voor mezelf nog genoeg mogelijkheden om door te groeien.” Een jaar geleden maakte Zerrouki zijn debuut voor de nationale ploeg van Algerije en begin dit kalenderjaar was hij basisspeler op de Afrika Cup. "Het is snel gegaan en ik heb afgelopen jaar veel mogen spelen voor Algerije. Als ik daar zo op terugkijk is dat best bijzonder."

Jan Streuer is blij om Zerrouki langer aan Twente te binden. "Ramiz heeft zich sinds zijn debuut in de eerste selectie heel goed ontwikkeld", vertelt de technisch directeur. "Hij heeft vanuit de academie een langer traject gehad naar de eerste selectie en er altijd hard voor gewerkt. Dat ging met vallen en opstaan, maar hij heeft zijn plek in de selectie meer dan verdiend. We zijn heel tevreden over Ramiz’ prestaties en het is mooi dat we hem langer aan Twente hebben kunnen binden. Wij geloven erin dat hij nog veel stappen kan maken en een heel mooie toekomst in het voetbal voor zich heeft." Twente ziet in Zerrouki een speler die op termijn een fraai miljoenenbedrag kan opleveren, zoals dat afgelopen seizoen lukte met Joël Drommel, die voor 3,5 miljoen euro werd verkocht aan PSV.