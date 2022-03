Frenkie de Jong keert terug in de basis en treft twee landgenoten

Donderdag, 17 maart 2022 om 18:07 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 18:15

De opstelling van Barcelona voor de return in de achtste finale van de Europa League tegen Galatasaray is bekend. Beide ploegen hebben tijdens de return, die om 18.45 uur begint, nog alles om voor te spelen na het 0-0 gelijkspel van vorige week in het Camp Nou. Trainer Xavi voert drie wijzigingen door ten opzichte van het gewonnen LaLiga-duel met Osasuna (4-0) van afgelopen zondag. Frenkie de Jong en Sergiño Dest keren terug in de basis, Memphis Depay en Luuk de Jong beginnen op de bank.

Bij Barcelona zijn Alejandro Balde, Ansu Fati, Samuel Umtiti en Sergi Roberto vanwege blessures niet inzetbaar. Op de rechtsbackpositie neemt Dest de positie in van Dani Alves, die niet is ingeschreven voor de Europa League en daardoor ook ontbrak tijdens de heenwedstrijd. Gerard Piqué moest zich zondag na ruim een uur laten vervangen door Clément Lenglet, maar is fit genoeg om tegen Galatasaray aan de aftrap te verschijnen. Hij vormt het hart van de defensie met Eric García, terwijl Jordi Alba de linksbackpositie bezet.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Frenkie de Jong keert terug in de basis ten faveure van Gavi. Hij vormt het middenveld samen met Sergio Busquets en Pedri. Ook Adama Traoré mag zich vanaf het eerste fluitsignaal laten zien. De Spanjaard krijgt opvallend genoeg de voorkeur boven Ousmane Dembélé, die tegen Osasuna nog indruk maakte met twee assists. Het elftal van Xavi wordt gecomplementeerd door Pierre-Emerick Aubameyang en Ferran Torres. Bij Galatasaray zijn er basisplaatsen voor zowel Patrick van Aanholt als Ryan Babel.

Opstelling Galatasaray: Peña; Boey, Nelsson, Marcão, Van Aanholt; Kutlu, Antalyi; Babel, Cicaldau, Kerem Aktürkoglu, Gomis

Opstelling Barcelona: Ter Stegen; Dest, Piqué, Eric García, Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Pedri, Traoré, Aubameyang, Ferran Torres.