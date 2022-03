The Athletic: Raiola dwarsboomt transfer Gravenberch naar Manchester United

Donderdag, 17 maart 2022 om 16:04 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 16:10

Manchester United is in de zoektocht naar versterking voor het middenveld andermaal uitgekomen bij Ryan Gravenberch. De negentienjarige Ajacied trekt zeer waarschijnlijk komende zomer de deur achter de Johan Cruijff ArenA achter zich dicht en daar hoopt de Engelse grootmacht van te profiteren. Mino Raiola gooit echter roet in het eten, weet The Athletic. Volgens de Engelse krant dwarsboomt de markante zaakwaarnemer, die vaker in de clinch lag met United, een transfer van Gravenberch naar United.

United heeft, zeker na de vroegtijdige uitschakeling in de Champions League deze week, prioriteit gesteld aan het versterken van het middenveld komende zomer. The Red Devils zijn bij die zoektocht uitgekomen bij Gravenberch, die zijn contract bij Ajax niet lijkt te gaan verlengen en op zoek is naar een nieuwe uitdaging. Gravenberch geldt als een van de meest gewilde tieners op de Europese velden en werd de voorbije maanden al met menig topclub in verband gebracht. Bayern München lijkt op dit moment de beste papieren te hebben.

Dat de Duitse recordkampioen op pole position ligt heeft onder meer te maken met de moeizame relatie die United onderhoudt met Raiola, die de belangen van Gravenberch behartigt. Terwijl het contact tussen Raiola en Bayern doorgaans goed is, lag hij in het verleden al verschillende keren in de clinch met United. Zo kwamen beide partijen elkaar onder meer tegen tijdens de moeizame contractbesprekingen rond Paul Pogba. Gravenberch, die koste wat kost in de Champions League wil spelen volgend seizoen, zou zelf ook de voorkeur hebben gegeven aan een transfer naar Bayern.

United is nog allesbehalve zeker van deelname aan de Champions League na de zomer. De ploeg van manager Ralf Rangnick, die voor het vijfde seizoen op rij zonder prijzen blijft, staat momenteel vijfde in de Premier League achter Manchester City, Liverpool, Chelsea en Arsenal. De achterstand op Arsenal bedraagt één punt. The Gunners speelden wel twee wedstrijden minder. De nummers één tot en met vier plaatsen zich rechtstreeks voor de groepsfase van de Champions League. De nummer vijf gaat naar de Europa League.