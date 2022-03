Kritiek op linkervleugel van Ajax: ‘Je kunt daar nieuwe spelers inwerken’

Donderdag, 17 maart 2022 om 14:40 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:54

Marciano Vink is van mening dat Ajax volgend seizoen moet doorselecteren. Volgens de analist is met name de linkerflank met Daley Blind en Dusan Tadic aan de trage kant. Vink zou graag zien dat er volgend seizoen nieuwe spelers de kans krijgen om zich in het elftal te knokken.

Ajax legde de afgelopen jaren serieuze transfersommen op tafel om met Blind en Tadic een flinke bak ervaring aan de selectie toe te voegen. De komst van het tweetal heeft Ajax geen windeieren gelegd, maar toch moeten de twee Ajacieden het steeds vaker ontgelden. Vink stelt dat Ajax op zoek moet gaan naar opvolgers voor de twee ervaren spelers. “Je kunt daar volgend seizoen eventueel nieuwe spelers inwerken. Dan kunnen zij (Tadic en Blind, red.) vanaf de bank in het veld komen als het nodig is. Op die manier kan je verversen”, zegt hij bij het ESPN-programma Voetbalpraat.

“Tadic is een fenomeen in cijfers, daar gaat de discussie ook niet over”, vervolgt Vink. “Hij is gewoon ook wat ouder aan het worden. Dat zie je bij bepaalde omschakelmomenten. Je moet er op dit moment toch rekening mee houden dat de linkerkant wat trager is en wat minder ver naar voren kan spelen. Mijn gevoel zegt dat dit het laatste seizoen is waarin je in die combinatie echt de vruchten kan plukken", doelt de analist op een vleugel met Tadic en Blind.

Tadic kon na de nederlaag van Ajax tegen Benfica (0-1) in de Champions League ook op flinke kritiek rekenen van Johan Derksen. "Misschien is hij langzamerhand wel aan vervanging toe”, zei de analist woensdagavond bij Vandaag Inside. “Hij wordt steeds irritanter, gaat liggen rollebollen en dan verontwaardigd naar de scheidsrechter kijken, maar hij brengt niet zoveel meer hoor." De 33-jarige vleugelaanvaller ligt net als de één jaar jongere Blind nog tot medio 2024 vast in Amsterdam.