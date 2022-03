Deschamps haalt twee debutanten bij Franse ploeg en laat drietal links liggen

Donderdag, 17 maart 2022 om 14:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 14:59

Didier Deschamps heeft zijn definitieve selectie bekendgemaakt voor de komende interlandperiode. De bondscoach van de Franse ploeg heeft met Christopher Nkunku en Jonathan Clauss twee debutanten geselecteerd. De veelbesproken Ousmane Dembélé en Kurt Zouma maken geen onderdeel uit van de 23-koppige selectie, net als Olivier Giroud. Frankrijk speelt eind maart twee vriendschappelijke interlands tegen Ivoorkust en Zuid-Afrika.

Van Zouma werd al verwacht dat hij niet bij de selectie zou zitten. De verdediger van West Ham United kwam in opspraak nadat beelden opdoken waarop te zien is hoe hij zijn kat mishandelt en door zijn miljoenenvilla schopt. Deschamps veroordeelde de acties van Zouma. "Het is ontoelaatbaar, ondraaglijk en wreed. De beelden zijn schokkend en ondraaglijk", aldus de Franse bondscoach onlangs in gesprek met France 3. Zouma is geen onomstreden basiskracht bij de Franse nationale ploeg. Hij kwam tot dusver elf keer in actie voor Les Bleus .

Ook Dembélé maakt geen onderdeel uit van de Franse ploeg. De aanvaller van Barcelona kwam afgelopen winter volop in het nieuws toen hij weigerde zijn contract te verlengen bij de Catalaanse grootmacht. Xavi besloot hem desondanks wel bij de selectie te nemen. Ook Olivier Giroud behoort niet tot het keurkorps van Deschamps. "Het gaat momenteel goed met hem en daar ben ik heel blij mee. Hij maakt belangrijke goals bij AC Milan. Maar ik heb keuzes te maken. Ik weet wat Olivier voor ons kan betekenen. Hij blijft in beeld bij de nationale ploeg, ook al heb ik hem nu niet geselecteerd."

Nkunku maakt wel onderdeel uit van de definitieve schifting. De aanvallend ingestelde middenvelder van RB Leipzig zit er voor het eerst bij. Nkunku staat dit seizoen op 15 goals en 9 assists in de Bundesliga. Bovendien was hij drie keer trefzeker in het bekertoernooi en zeven keer in de Champions League. Daarmee is hij de vierde topscorer van Europa. Ook Clauss mag hopen op zijn debuut in het shirt van de Franse ploeg. De middenvelder van RC Lens profiteert van de matige vorm bij Léo Dubois, die door Deschamps links is laten liggen. Clauss was dit seizoen tot dusver goed voor 4 goals en 9 assists in de Ligue 1.

De volledige selectie:

Doelmannen: Alphonse Areola (West Ham United), Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), Mike Maignan (AC Milan)

Verdedigers: Jonathan Clauss (RC Lens), Lucas Digne (Aston Villa), Lucas Hernandez (Bayern München), Theo Hernández (AC Milan), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Jules Koundé (Sevilla), Benjamin Pavard (Bayern München), Raphaël Varane (Manchester United)

Middenvelders: Mattéo Guendouzi (Olympique Marseille), N'Golo Kanté (Chelsea), Paul Pogba (Manchester United), Adrien Rabiot (Juventus), Aurélien Tchouaméni (AS Monaco)

Aanvallers: Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Karim Benzema (Real Madrid), Kingsley Coman (Bayern München), Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Antoine Griezmann (Atlético Madrid), Kylian Mbappé (PSG), Christopher Nkunku (RB Leipzig)