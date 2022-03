Schmidt voert één wijziging door voor kraker tegen Kopenhagen

Donderdag, 17 maart 2022 om 17:35 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 17:41

Roger Schmidt heeft de opstelling van PSV bekendgemaakt voor de return in de Conference League tegen FC Kopenhagen. Na het 4-4 gelijkspel van vorige week zijn de Eindhovenaren gebaat bij een resultaat om een plek in de kwartfinale veilig te stellen. Trainer Roger Schmidt voert één wijziging door ten opzichte van de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Olivier Boscagli keert terug in het hart van de defensie, waardoor Armando Obispo naar de bank verhuist. Om 18.45 uur wordt er afgetrapt.

PSV moest het in de heenwedstrijd stellen zonder Boscagli, die kampte met verkoudheid en ook in de uitwedstrijd tegen Utrecht niet aan de aftrap verscheen. Tegen Kopenhagen is hij er wel weer vanaf het eerste fluitsignaal bij. De basisplek van de Fransman gaat ten koste van Obispo. Schmidt beschikt over een nagenoeg fitte selectie en moet het alleen stellen zonder de langdurig geblesseerden André Ramalho, Ryan Thomas en Phillipp Mwene. De achttienjarige Jenson Seelt is ook afgereisd naar de Deense hoofdstad.

Schmidt benadrukte woensdag tijdens de persconferentie dat PSV geen hele andere speelstijl gaat hanteren dan anders. "Wij zijn geen Atlético Madrid of een ander team. We zijn PSV en doen het op onze manier, met een actieve manier van spelen en waarbij we ver van onze goal durven verdedigen. De kans op succes is daarmee het grootst", aldus de Duitser. "Het heeft niet zoveel zin om wedstrijden uit het verleden nog terug te halen. Ik denk dat wij in dat duel (Real Sociedad, red.) heel ongelukkig waren en ook mogelijkheden hadden om zelf de eerste goal te maken."

Opstelling FC Kopenhagen: Johnsson; Ankersen, Vavro, Boilesen, Diks; Stage, Jóhannesson, Lerager; Pep Biel, Böving, Falk

Opstelling PSV: Drommel; Mauro, Teze, Boscagli, Max; Guti, Sangaré; Doan, Götze, Gakpo; Zahavi