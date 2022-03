Bondscoach Halilhodzic weigert nog langer over Ziyech en Mazraoui te spreken

Donderdag, 17 maart 2022 om 13:34 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:09

Bondscoach Vahid Halilhodzic weigert nog langer over Hakim Ziyech en Noussair Mazraoui te spreken, zo laat hij weten tijdens de bekendmaking van de selectie voor de WK-kwalificatieduels met Congo. Zondag meldde bondsvoorzitter Fouzi Lekjaa dat het tweetal bij de voorlopige selectie zat, maar de rechtsback van Ajax en de aanvaller van Chelsea publiceerden vervolgens ieder een statement, waarin ze aangaven zich niet beschikbaar te stellen voor de play-offs voor een WK-ticket.

Voor het eerst sinds anderhalf jaar behoorden Ziyech en Mazraoui weer tot de voorselectie van de Leeuwen van de Atlas. Echter gaven ze direct aan niet terug te willen keren in de nationale ploeg van Marokko. “Ik spreek vaak met de bondsvoorzitter. Ziyech en Mazraoui stonden op de lijst. Ze hebben gekozen de uitnodiging te weigeren. We respecteren die keuze, nu is het klaar. Ik zal nooit meer over ze praten. Ik richt me op mijn groep en de spelers die zijn opgeroepen”, zegt bondscoach Halilhodzich op een persconferentie.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

In de definitieve selectie van de bondscoach voor het duel met Congo is geen plek voor Eredivisie-spelers. Souffian El Karouani (NEC) en Zakaria Aboukhlal (AZ) waren nog wel actief op de Afrika Cup, maar hebben de laatste schifting voor de WK-kwalificatieduels niet overleefd. Marokko speelt op 25 maart de heenwedstrijd, de return wordt op 28 maart afgewerkt. De winnaar van het tweeluik verzekert zich van een ticket voor het WK in Qatar.

Selectie Marokko:

Doel: Yassine Bounou (Sevilla), Munir El Kajoui (Hatayspor),Ahmed Reda Tagnaouti (Wydad Casablanca)

Verdediging: Romain Saïss (Wolverhampton Wanderers), Nayef Aguerd (Stade Rennes), Soufiane Chakla (OH Leuven), Yawad El Yamiq (Real Valladolid), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Adam Masina (Watford), Sofiane Alakouch (FC Metz), Samy Mmaee (Ferencvaros), Yahia Attiyat Allah (Wydad Casablanca)

Middenveld: Sofyan Amrabat (Fiorentina), Fayçal Fajr (Sivasspor), Yahya Jabrane (Wydad Casablanca), Imrân Louza (Watford), Ilias Chair (Queens Park Rangers), Selim Amallah (Standard Luik), Azzedine Ounahi (Angers)

Aanval: Sofiane Boufal (SCO Angers), Youssef En-Nesyri (Sevilla), Tarik Tissoudali (AA Gent), Ryan Mmaee (Ferencvaros), Ez Abde (Barcelona), Munir El Haddadi (Sevilla), Ayoub El Kaabi (Hatayspor)