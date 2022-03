Sponsordeal met Spotify krijgt mogelijk bijzondere dimensie voor Piqué

Donderdag, 17 maart 2022 om 11:13 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:57

De kans bestaat dat Gerard Piqué volgend seizoen met een beeltenis van zijn eigen vrouw speelt op het shirt van Barcelona. Aanleiding is de nieuwe sponsordeal tussen Spotify en en de Catalaanse grootmacht. Beide partijen lopen met het idee om wereldsterren af te beelden op het shirt om zo een tour of nieuw album te promoten. In het geval van Piqué zou hij dan zijn eigen geliefde op het shirt krijgen, daar hij een relatie heeft met Shakira.

Spotify gaat voor een periode van vier jaar 280 miljoen euro betalen om zich aan Barcelona te verbinden en heeft tevens het recht om de naam van het Camp Nou te veranderen. Rakuten was sinds de zomer van 2017 als hoofdsponsor aan Barcelona verbonden, maar het werd eerder al duidelijk dat de aflopende verbintenis met de huidige hoofdsponsor niet verlengd zou worden. Het Japanse bedrijf betaalde 55 miljoen euro per jaar. Beide partijen hebben een overeenkomst bereikt voor de komende vier seizoenen, waarbij Spotify tevens naamdrager van het stadion wordt. Het is voor het eerst sinds 1957 dat het onderkomen van Barcelona van naam verandert.

De samenwerking die Barcelona en Spotify aangaan moet er tevens voor zorgen dat voetbal en muziek samen worden gebracht, zo viel te lezen in de verklaring van Barça. "We willen spelers en artiesten een mondiaal podium te bieden in het Spotify Camp Nou en nieuwe mogelijkheden creëren om verbinding te maken. Bovendien zullen Barcelona en Spotify werken aan het gebruik van de promotie in het stadion om het werk van artiesten te presenteren en te versterken richting het wereldwijde publiek. We maken ruimte op het shirt om verschillende artiesten van over de hele wereld te vereren."

De van oorsprong Zweedse streamingdienst betaalt over vier jaar 280 miljoen euro - wat neerkomt op ruim 70 miljoen euro per seizoen - voor een plek op het shirt van het mannen- én vrouwenteam. Bovendien krijgt Spotify een plek op het trainingstenue en wordt de naam van Camp Nou omgedoopt tot Spotify Camp Nou. Er was eerder in 2017 al sprake van dat Barcelona de naam van het Camp Nou voor driehonderd miljoen euro zou verkopen. Destijds deed Barcelona geen afstand van de naam van het stadion, waardoor de sponsor in de nieuwe naam achter Camp Nou zou komen te staan.

"Vanaf juli zal onze samenwerking een wereldwijd podium bieden aan artiesten, spelers en fans in het nieuwe Spotify Camp Nou", aldus CFBO Alex Norström van Spotify. "We hebben onze marketinginvestering altijd gebruikt om artiesten te versterken en deze samenwerking zal deze benadering naar een nieuw level tillen. We zijn verheugd om nieuwe kansen te creëren om contact te maken met de wereldwijde fanbase van Barcelona. Spotify's missie is om het potentieel van menselijke creativiteit te openen en artiesten te ondersteunen om van hun kunst te leven en contact te maken met fans."