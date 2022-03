Supporters Vitesse aangevallen in Ierse pub door tifosi AS Roma

Donderdag, 17 maart 2022 om 10:05 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 10:17

In Rome is het woensdagavond tot een confrontatie gekomen tussen de harde kern van AS Roma en supporters van Vitesse, schrijft de Gelderlander. De aanhangers van de Arnhemse club waren aanwezig in de Shamrock Pub, een café in de nabijheid van het Colosseum, toen zij werden aangevallen door de Italiaanse tifosi. Volgens het dagblad vond de confrontatie rond 22.30 uur plaats. Niemand raakte gewond, vier tifosi zijn aangehouden.

Voor de return in de achtste finales van de Conference League zijn zo'n 750 Arnhemse fans afgereisd naar Rome. Een deel van hen verzamelde zich woensdagavond in de Shamrock Pub, toen zij daar werden aangevallen door de harde kern van AS Roma. Italiaanse media schrijven dat er zo'n twintig Vitesse-fans in de pub aanwezig waren. Een deel van de aanhang vliegt donderdag pas naar Italië. Het is niet voor het eerst dat het misgaat voor Vitesse in een Europese uitwedstrijd. Tegen Tottenham Hotspur en Stade Rennes was het ook onrustig.

Italy 16.03.2022 UECL: The night before the AS Roma - Vitesse game, AS Roma ultras attacked a pub with Dutch fans in Rome. pic.twitter.com/J30frPuiYC — HooligansTV (@hooligans_tv) March 17, 2022

Zowel in Londen als in Frankrijk waren er vechtpartijen met supporters van Vitesse. Het kwam de club naast een schadepost van 115.000 euro aan boetes van de UEFA ook op een uitverbod te staan. Fans van de Arnhemse club waren niet welkom in Wenen, waar Vitesse het in de tussenronde opnam tegen Rapid Wien. Ook in de Eredivisie is het de afgelopen weken raak met fans van de Arnhemmers. Zowel tegen FC Utrecht als Sparta Rotterdam ging het mis en moest de wedstrijd worden gestaakt.

Op beelden die op internet circuleren is te zien hoe de tifosi in de deuropening van de pub staan en met stoelen en glaswerk gooien. Gevreesd wordt dat het donderdagavond opnieuw tot een confrontatie komt. Fans van AS Roma zijn het nog altijd niet vergeten dat hun binnenstad in 2015 werd verbouwd door aanhangers van Feyenoord. De schade die Feyenoord-supporters destijds aanrichtten, werd volgens Italiaanse berekeningen op ruim acht miljoen euro geschat. De UEFA heeft de veiligheidsmaatregelen rond het duel van donderdagavond aangescherpt.