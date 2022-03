Waarom de tweede plek lucratiever kan zijn dan het kampioenschap voor Ajax

Donderdag, 17 maart 2022 om 09:19 • Laatste update: 10:25

De uitschakeling van Ajax in de Champions League heeft ook gevolgen voor de effectenbeurs. De Amsterdammers zagen de koers dalen, waardoor een aandeel nog 13,05 euro waard is. Verwacht wordt dat de club dit seizoen rode cijfers zal schrijven. Bij plaatsing voor de kwartfinale van de Champions League had de club 12,5 miljoen euro kunnen bijschrijven. Ook voor het bereiken van eventuele verdere finales lagen tientallen miljoenen euro's in het verschiet. In financieel opzicht zou een tweede plek in de Eredivisie lucratiever zijn dan het kampioenschap, schrijft De Telegraaf.

Over de periode juli tot en met december 2021 boekten de Amsterdammers een nettowinst van 2,5 miljoen euro, ten opzichte van 38,5 miljoen euro in het voorgaande jaar, zo bleek onlangs uit de halfjaarcijfers. Dat betekent een winstdaling van afgerond 93,5 procent. Het grootste deel daarvan ligt geworteld in de relatief geringe transferinkomsten dit seizoen. Vorig seizoen haalde Ajax aanmerkelijk meer inkomsten binnen door de verkoop van spelers. Transfers van onder meer Hakim Ziyech (Chelsea), Donny van de Beek (Manchester United) en Sergiño Dest (Barcelona) zorgden voor een totaalbedrag van 85,2 miljoen euro aan vergoedingssommen.

Terwijl de inkomsten van de UEFA na dinsdagavond ophouden, blijven de salarissen van de spelers wel gelijk, waardoor Ajax flink in het rood zal eindigen op 30 juni 2022, schrijft De Telegraaf. Het dagblad stelt dat Ajax er in financieel opzicht goed aan doet om in de Eredivisie als tweede te eindigen. "Ook al omdat Ajax dan in aanloop naar het nieuwe seizoen drie voorrondes kan spelen. Alleen is het risico op voortijdige uitschakeling aanwezig, zoals PSV afgelopen zomer overkwam toen het in de play-offs kopje onder ging tegen hetzelfde Benfica dat dinsdag Ajax in rouw dompelde", aldus het dagblad.

Ajax verwacht wel dat zowel het operationeel resultaat als de nettowinst aan het eind van het seizoen 2021/2022 negatief zal zijn, vanwege de voortdurende impact van de coronacrisis. Financieel directrice Susan Lenderink sprak soortgelijke verwachtingen ook al uit na afloop van het vorige halfjaar. Alleen een megatransfer voor het einde van het boekjaar op 30 juni 2022 kan nog voor zwarte cijfers zorgen. Indien de Amsterdammers kampioen worden, zijn ze verzekerd van deelname aan de groepsfase van de Champions League volgend seizoen. Anderzijds dient de club dan wel een kampioensbonus uit te keren aan de spelers.

Ajax beleefde een van de meest lucratieve seizoenen in de Champions League en haalde, mede door een foutloze groepsfase, ruim zeventig miljoen euro op. Alleen in het seizoen 2018/19, toen de Amsterdammers het tot de halve finale schopten, werd meer verdiend. Destijds eindigde de Eredivisionist op 95,3 miljoen euro aan premies. De helft van de in totaal ongeveer 70,5 miljoen euro van dit seizoen was al binnen op het moment dat Ajax aan de groepsfase van het miljardenbal begon. De Amsterdamse club kreeg een startpremie van 15,6 miljoen euro, plus een coëfficiëntenbonus van ruim 20 miljoen euro.