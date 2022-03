Jürgen Klopp is nog helemaal niet bezig met 10 april: ‘Dat is echt zo’

Donderdag, 17 maart 2022 om 08:33 • Laatste update: 09:05

Jürgen Klopp probeerde woensdagavond de euforie bij Liverpool na de zege bij Arsenal in de Premier League (0-2) wat te temperen. Dankzij doelpunten van Diogo Jota en Roberto Firmino verkleinde de nummer twee de achterstand op koploper Manchester City tot een schamel punt.

Klopp omschreef het momentum van Liverpool, dat de laatste negen competitiewedstrijden won en dit kalenderjaar nog niet in competitieverband verloor, als 'een fragiele bloem'. Liverpool is naast de competitie ook nog actief in onder meer de Champions League. In de achtste finales waren the Reds een maatje te groot voor Internazionale. “We spelen om de drie of vier dagen. Dat ritme is goed, we willen op alle fronten meedoen. Maar de tegenstanders zijn allemaal van kwaliteit.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De beslissing in het Emirates Stadium viel in de tweede helft. Diogo Jota stoomde acht minuten na rust op aan de linkerkant en opende de score door hard raak te schieten in de linkerhoek. Invaller Roberto Firmino bepaalde de eindstand door met een fraaie hakbal te scoren. Virgil van Dijk speelde mee bij Liverpool en was in de openingsfase met een kopbal dicht bij een doelpunt.

In Engeland wordt met verlangen vooruit gekeken naar de topper tussen Manchester City en Liverpool op 10 april. Dat duel is mogelijk beslissend in de titelstrijd. “De afgelopen jaren hebben we elkaar tot grote hoogte gestuwd, maar ik denk nog niet veel aan dat duel. Dat is echt zo”, aldus Klopp, die dit weekeinde met Liverpool in de kwartfinales van de FA Cup tegen Nottingham Forest speelt en na de interlandbreak ook eerst nog Watford treft.

"Het enige waarin echt geïnteresseerd ben, is hoe we ons kunnen voorbereiden op de volgende wedstrijd, hoe we die kunnen doorkomen", stelde de Duitser. "Het is zo lastig met ons druk programma. We klagen er niet over, dit is wat we willen. Over tien jaar zal waarschijnlijk niemand zeggen dat we trots mogen zijn dat we tweede zijn geworden. We hebben een bijzondere groep en we gaan proberen er alles uit te halen."