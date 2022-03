Thomas Tuchel: ‘Bedankt voor het ruïneren van mijn avond!’

Donderdag, 17 maart 2022 om 08:08 • Laatste update: 08:21

Chelsea plaatste zich woensdag zonder al te veel problemen voor de kwartfinales van de Champions League. De Londenaren waren met 1-2 te sterk voor Lille OSC en dat was na de 2-0 zege op Stamford Bridge van drie weken geleden ruim voldoende om de laatste acht te bereiken. Een mooie opsteker voor de club die in een stevige crisis verkeert vanwege de sancties die gelden voor de steenrijke Russische eigenaar Roman Abramovich. In aanloop naar het duel in Noord-Frankrijk was er nog meer slecht nieuws, zo ontdekte Thomas Tuchel.

Chelsea moet vanaf nu alle Europese thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen, zo bevestigde de UEFA. In de Premier League mogen the Blues de seizoenkaarthouders welkom heten op Stamford Bridge, maar door nieuwe sancties van de Europese Unie moeten in de Champions League de tribunes volledig leeg blijven. Abramovich werd door de EU toegevoegd aan de lijst met personen die vanwege de Rusissche invasie in Oekraïne worden gesanctioneerd. De UEFA liet weten 'zich volledig in te zetten om de opgelegde EU-sancties uit te voeren'.

Over en uit ? Azpilicueta maakt er 2-1 van en schiet daarmee de Franse droom aan diggelen ??#ZiggoSport #UCL #LOSCCHE pic.twitter.com/RTqCEr0OEd — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2022

Tuchel werd na de 1-2 gevraagd naar zijn oordeel over de maatregel. “Bedankt voor het ruïneren van mijn avond!”, benadrukte de Duitser. “Ik was in zo’n goede stemming. Kunnen we het er niet over hebben wanneer het officieel is? Laten we wachten op de bevestiging van de bevestiging. Ik ben blij dat we bij de laatste acht zitten. We hebben veel obstakels moeten overwinnen. Ik ben blij en trots. Dit is de eerste keer dat ik iets hoor erover. Over drie dagen spelen we tegen Middlesbrough in de FA Cup en daarna hebben we een interlandbreak. Dan zal ik nadenken over een goed antwoord.”

De maatregelen tegen Abramovich raken Chelsea zeer direct. De club mocht in Engeland al geen losse wedstrijdtickets meer verkopen en raakt nu dus ook zijn support in Europese duels kwijt. De supporters van Chelsea waren woensdagavond in de achtste finalewedstrijd tegen Lille OSC zodoende voor de laatste keer welkom. De tickets voor dat duel waren al verkocht voordat de sancties in werking werden gesteld. De tegoeden van Abramovich zijn nu in de complete EU bevroren en zijn reisverbod geldt eveneens voor het gehele statenverband.

De EU stelt dat Abramovich 'bevoorrechte toegang heeft gehad tot de Russische president Vladimir Poetin en zeer goede betrekkingen met hem heeft onderhouden'. “Deze band met de Russische leider hielp hem zijn aanzienlijke rijkdom te behouden.” Het zijn dus moeilijke tijden voor Chelsea, maar Tuchel constateert dat de onrust geen vat lijkt te hebben op zijn spelers. Elk van de vijf duels na de bekendmaking van de verkoop van Chelsea werd gewonnen. “Al vanaf mijn eerste dag kwam ik erachter dat voetbal altijd op één staat bij Chelsea. Die cultuur van de club helpt ons nu focussen in een roerige periode. Daardoor blijven we goede resultaten neerzetten, ook al is het onrustig om ons heen.”

"Chelsea is heel duidelijk in wat het verwacht van iedere werknemer en speler bij de club. Je moet tot de limiet willen gaan en verantwoordelijkheid nemen. Dat brengt het beste in mensen naar boven. Ik ben er daarom heel trots op dat we er opnieuw in zijn geslaagd om de laatste acht te bereiken", aldus Tuchel.