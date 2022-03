Danjuma schrijft geschiedenis in Turijn: ‘Ik ben hem heel dankbaar’

Donderdag, 17 maart 2022 om 07:40 • Laatste update: 07:49

Villarreal plaatste zich woensdagavond mede dankzij een doelpunt van Arnaut Danjuma voor de kwartfinales van de Champions League. Na de 1-1 in het heenduel voor eigen publiek zegevierde het team van trainer Unai Emery met 0-3 in Turijn. Danjuma leverde in de blessuretijd van de wedstrijd, bij een stand van 0-2, zijn productieve bijdrage: de aanvaller mocht aanleggen voor een strafschop na onfortuinlijk hands van Matthijs de Ligt en passeerde doelman Wojciech Szczesny met een laag schot in de linkerhoek.

“Er zijn bepaalde momenten in het voetbal die je echt moet omarmen. Dit was misschien wel een van de grootste wedstrijden uit mijn carrière”, vertelde Danjuma na afloop in gesprek met RTL. “Ik ben heel gretig om mezelf te laten zien en heb lang gewacht om op dit podium uit te komen. Ik ben Villarreal dankbaar voor de kans die ik krijg.”

Het stort in elkaar bij Juventus! ????? Na een handsbal van De Ligt, krijgt Villarreal opnieuw een penalty en is het die andere Nederlander op het veld die het allemaal nog pijnlijker maakt ?? De Spanjaarden maken gehakt van de Italianen, 3-0! ??#ZiggoSport #UCL #JUVVIL pic.twitter.com/loVs1BQqsE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2022

Het was in feite niet de bedoeling dat Danjuma de strafschop zou nemen. Gerard Moreno had in minuut 78 vanaf elf meter voor de 0-1 gezorgd en was ook van plan om de tweede strafschop te nemen. “Of ik al van plan was om een eventuele tweede strafschop te nemen? Misschien”, lachte Danjuma in een Engels interview. “Daarom moest ik vriendelijk aan Gerard vragen of ik hem mocht nemen. Dat mocht en daar ben ik hem natuurlijk heel dankbaar voor. Ik ben heel blij met mijn doelpunt, of het nou een penalty, een intikker of een wereldgoal is. Ze tellen allemaal en ik ben er dus heel blij mee.”

“Ik loer altijd op een goal en zeker tegen Juventus, toch defensief een van de beste ploegen ter wereld. Dinsdag heb ik al even op penalty's geoefend, omdat ik door het 1-1-gelijkspel uit de eerste wedstrijd wist dat het daar op uit zou kunnen draaien. Ik zat heel lang te twijfelen wat ik zou doen, maar ik koos uiteindelijk voor de juiste hoek.” Het was voor Danjuma alweer zijn vijfde treffer voor Villarreal in acht duels in de Champions League en daarmee is hij na woensdag zelfs topscorer aller tijden voor de club in het toernooi. Hij passeerde Joseba Llorente, die viermaal scoorde in zeven duels. Danjuma was in competitieverband ook al goed voor acht treffers namens de Oost-Spaanse club.

Villarreal plaatste zich voor de derde keer in de geschiedenis voor de kwartfinales van de Champions League, na eerder succes in 2005/2006 en 2008/2009. Volgens Danjuma is Emery de spil in het succes. “Unai is een tactisch meesterbrein. Hij heeft een gave, zeker als je naar het verleden kijkt en zijn eerdere prestaties in Europa. Eén op één met zo'n iemand werken is voor mij een plezier. Ik ben heel leergierig en er valt voor mij veel van hem van te leren. Hij helpt me en steunt me. Dat betekent veel voor me”, benadrukte de Oranje-international.

"Villarreal is een reus in Europa", kopt Marca. "In de laatste veertien minuten kleurde de Europese hemel geel. Deze dag zal voor altijd in de geschiedenis staan van el Submarino Amarillo. Niet alleen omdat de ploeg van Unai Emery zich plaatste voor de kwartfinale, maar ook omdat het Juventus het ravijn in te gooien. De club die de afgelopen transferperiode honderd miljoen besteedde en een felle voorstander is van de Europese Super League."