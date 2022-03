FC Utrecht aast op ‘man van vier miljoen euro’ via Rusland-route

Donderdag, 17 maart 2022 om 07:02

Pontus Almqvist van FK Rostov is in beeld bij FC Utrecht als directe versterking, zo melden De Telegraaf en het Algemeen Dagblad. Buitenlandse spelers in de Russische competitie kunnen vanwege een speciale FIFA-regeling tot het einde van het seizoen vertrekken, ingegeven door de invasie van Rusland in Oekraïne.

Na het wegvallen van Henk Veerman en Naoki Maeda wegens blessureleed is FC Utrecht op zoek naar een nieuwe impuls in de voorhoede. Volgens Zweedse media heeft Almqvist, 22 jaar, zijn keuze al gemaakt voor FC Utrecht, terwijl het Algemeen Dagblad schrijft dat FC Utrecht hoopt de linksbenige aanvaller ervan te hebben overtuigd om de overstap tot de zomer te maken. Wat er dan na het seizoen gebeurt, is op dit moment nog ongewis.

FC Utrecht informeerde ook naar de mogelijkheid om Gyrano Kerk tijdelijk weer in de armen te sluiten, maar zijn terugkeer was onrealistisch. De aanvaller maakte vorig jaar zomer de overstap naar Lokomotiv Moskou. De regeling van de FIFA heeft een deadline: spelers uit de Russische en Oekraïense competitie moeten zich voor 7 april bij een nieuwe club registreren.

FK Rostov betaalde IFK Norrköping in oktober 2020 een bedrag van vier miljoen euro voor Almqvist, die een contract voor vijf jaar tekende en in Rusland tot basiskracht uitgegroeide. Net als de andere buitenlandse spelers van Rostov besloot hij na de invasie van Rusland in Oekraïne terug te keren naar zijn vaderland.