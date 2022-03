Liverpool wint knap bij Arsenal en brengt Manchester City flink aan het zweten

Woensdag, 16 maart 2022 om 23:07 • Jeroen van Poppel

Liverpool heeft woensdagavond een knappe en zeer belangrijke overwinning behaald op bezoek bij Arsenal. De ploeg van Jürgen Klopp kreeg behoorlijke weerstand van the Gunners, maar nam in de tweede helft afstand dankzij Diogo Jota en Roberto Firmino: 0-2. Liverpool nadert koploper Manchester City tot op één punt, terwijl Arsenal voorlopig nog vrij stevig op de vierde plek staat.

In het Emirates Stadium trad Liverpool woensdagavond aan zonder de licht gehavende Mohamed Salah, die wel op de bank zat en op rechts vervangen werd door Luis Díaz. Diogo Jota kreeg daardoor een kans in de punt van de aanval. Arteta had gezien de supervorm van Arsenal (vijf keer winst op rij) geen reden om wijzigingen door te voeren en koos voor de vierde keer op rij voor dezelfde elf namen.

De eerste kans in de wedstrijd volgde al vroeg voor Virgil van Dijk, die een venijnige kopbal afvuurde en Aaron Ramsdale zag redden. Daarna nam Arsenal het initiatief duidelijk in handen en beperkte Liverpool zich vooral tot verdedigen. The Gunners konden de dreiging echter niet omzetten in echte kansen. Gabriel Martinelli bracht de bal twee keer gevaarlijk voor het doel, maar Joël Matip en daarna Andy Robertson voorkwamen op het laatste moment een schietmogelijkheid voor Arsenal. Op slag van rust lanceerde Trent Alexander-Arnold met een fantastische diepe bal aan de overzijde Sadio Mané, die oog in oog met Ramsdale over schoot.

Direct na rust werd Mané van een buitenspeldoelpunt onthouden, waarna Liverpool-middenvelder Thiago aan de overzijde een te korte terugspeelbal gaf. Lacazette onderschepte en gunde een enorme kans aan Ödegaard, die Alisson Becker heldhaftig zag ingrijpen. Arsenal zal het gevoel hebben gehad aardig in de wedstrijd te zitten, maar Liverpool trok in een tijdbestek van acht minuten het volledige duel naar zich toe.

Een splijtende pass van Thiago zorgde in de 54ste minuut voor een doorbraak over links van Diogo Jota. De Portugees vuurde uit een lastige hoek op doel en verraste daarmee Ramsdale, die zichzelf dat zal aanrekenen: 0-1. Roberto Fimino en Salah vielen in bij Liverpool en creëerden samen een nieuwe megakans. De inzet van Salah werd van de lijn gehaald door White. Toch werd het nog erger voor Arsenal, toen Saka achterin tegen Robertson aanschoot. De linksback kon zo over de achterlijn doorlopen en zette voor op Firmino, die met een handige voetbeweging intikte: 0-2. Het heilige vuur leek daarna weg bij Arsenal, dat Martinelli twee minuten voor tijd rakelings voorlangs zag schieten in een poging de verre hoek te raken.