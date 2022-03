Chelsea toont veerkracht na achterstand in Frankrijk; zorgen om Sven Botman

Woensdag, 16 maart 2022 om 22:53 • Dominic Mostert

Chelsea heeft zich woensdagavond gekwalificeerd voor de kwartfinale van de Champions League. De titelhouder verdedigde een 2-0 voorsprong tegen Lille OSC en leek even te moeten vrezen toen de Ligue 1-club de score opende, maar won uiteindelijk met 1-2. Tot overmaat van ramp voor Lille viel Sven Botman in de tweede helft uit met een hamstringblessure, die hem mogelijk voor langere tijd aan de kant zal houden. Hij was opgenomen in de voorlopige selectie van Jong Oranje voor de EK-kwalificatieduels met Jong Bulgarije (25 maart) en Jong Zwitserland (29 maart).

Een spannende return leek in de maak doordat Lille zeven minuten voor de rust op voorsprong kwam. Nadat de bal via Xeka terechtkwam op de arm van Jorginho, bekeek scheidsrechter Davide Massa de beelden en wees hij naar de stip. Burak Yilmax schoot feilloos binnen in de rechterbovenhoek en bracht Stade Pierre-Mauroy in extase. De vreugde was echter van korte duur, want in de blessuretijd van de eerste helft kwam Chelsea langszij. Na een geduldige opbouw verstuurde Jorginho een steekpass aan Christian Pulisic, die in het strafschopgebied rapper bij de bal was dan Sven Botman en diagonaal raak schoot.

De doelpunten vormden ook de meest serieuze mogelijkheden van de eerste helft. Daarin kende Lille een frisse start, maar Chelsea steeds meer grip. De Londenaren lieten zich niet van de wijs brengen door het tegendoelpunt en zochten met een goed gevoel de kleedkamer op voor de rust. Na de pauze was Lille tweemaal dicht bij een nieuwe voorsprong. Een afgemeten voorzet van Jonathan Bamba resulteerde in een kopbal van Yilmaz die naast het doel scheerde, waarna Yilmaz zelf een voorzet verstuurde en daarmee een vrije kopkans voor Xeka inleidde. Ditmaal spatte de bal uiteen op de paal. Lille had in de eerste twintig minuten van de tweede helft liefst 69 procent balbezit, maar Chelsea zorgde uit het niets voor de beslissing.

Het winnende doelpunt kwam op naam van César Azpilicueta, die de bal met de knie in het doel werkte na een goede voorzet van Mason Mount. In de blessuretijd voorkwam Léo Jardim dat Marcos Alonso de nederlaag nog erger maakte. Chelsea blijft evenwel in de race om de Champions League te prolongeren, terwijl Lille er niet in slaagde om voor het eerst in de clubgeschiedenis de kwartfinale van de Champions League te bereiken. Vrijdag leert Chelsea bij de loting wie de volgende tegenstander wordt in het miljardenbal.

We hebben een wedstrijd in Lille! ??



De Franse kampioen krijgt een penalty na een bal op de arm bij Jorginho. Burak Yilmaz schiet de pingel feilloos binnen ??#ZiggoSport #UCL #LOSCCHE pic.twitter.com/RLVZP3OHih — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2022

Chelsea slaat toe vlak voor de thee! ??



Botman zijn tackle komt net te laat en Pulisic schiet knap raak ??



Nu moet Lille echt aan de bak in de tweede helft om er nog een verlenging van te maken ??#ZiggoSport #UCL #LOSCCHE pic.twitter.com/klLOdj6SUE — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 16, 2022