Juventus gaat ongekend af tegen Villarreal: Danjuma velt verdict

Woensdag, 16 maart 2022 om 22:51 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:02

Juventus is woensdagavond in de Champions League op een grote verrassing getrakteerd door Villarreal. De Spanjaarden zorgden voor een enorme stunt door in Turijn met liefst 0-3 te winnen, hetgeen na het 1-1 gelijkspel uit de heenwedstrijd meer dan voldoende was om de kwartfinale van het miljardenbal te betreden. Het laatste doelpunt kwam op naam van Arnaut Danjuma, die een penalty mocht nemen nadat Matthijs de Ligt op merkwaardige manier hands maakte op zijn schot.

Matthijs de Ligt begon bij afwezigheid van Leonardo Bonucci (kuitblessure) en Giorgio Chiellini (bank) in een centraal verdedigingsduo met Daniele Rugani. Topaankoop Dusan Vlahovic had in de competitie rust gekregen en begon in de punt van de aanval naast Álvaro Morata. Aan de zijde van Villarreal was als gebruikelijk een basisplaats voor Arnaut Danjuma, die in de openingsfase vanaf de linkerflank voor behoorlijke dreiging zorgde.

Toch was de eerste helft duidelijk voor Juventus, dat meermaals ongelukkig was in de afronding. Morata zag een vrije kopkans gekeerd worden door Geronimo Rulli, die zich in de eerste helft ontpopte tot uitblinker. De doelman had namelijk ook een redding in huis op een kopbal van Vlahovic, die van dichtbij kon inzetten nadat de inzet van De Ligt was gesmoord. Zelf werd Villarreal gevaarlijk na een goede individuele actie van Danjuma, die zag hoe Giovani Lo Celso over zijn voorzet heen maaide. Uit de tweede lijn vuurde Serge Aurier hard naast.

Na rust slaagde Villarreal er beduidend beter in om Juventus van gevaar af te houden. Lange tijd was er in de tweede helft nauwelijks iets te beleven in Turijn, totdat Villarreal een kwartier voor tijd plots gevaarlijk opdook. Francis Coquelin claimde in het strafschopgebied te zijn aangetikt door Rugani, hetgeen scheidsrechter Szymon Marciniak na het bekijken van de beelden bevestigde: penalty voor de Spanjaarden, die met moeite werd benut door Gerard Moreno: 0-1. Allegri bracht met Paulo Dybala en Moise Kean extra aanvallers, maar kreeg het deksel vijf minuten voor tijd op de neus. Een hoekschop werd bij de eerste paal verlengd door Aurier en kon zo binnen gelopen worden door Pau Torres: 0-2. De Ligt veroorzaakte daarna ook nog een penalty door met de arm een inzet van Danjuma te blokken. Laatstgenoemde ging zelf achter de bal staan en schoot beheerst binnen: 0-3.