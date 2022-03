Harry Kane evenaart Robin van Persie en zorgt voor prachtige ‘colafoto’

Woensdag, 16 maart 2022 om 22:35 • Dominic Mostert

Tottenham Hotspur heeft woensdagavond geen fout gemaakt in de strijd om de plekken die recht geven op deelname aan Europees voetbal. De ploeg van trainer Antonio Conte won met 0-2 van Brighton & Hove Albion en neemt daardoor de zevende plaats in, met 48 punten uit 28 wedstrijden. Harry Kane maakte het tweede doelpunt en brak daarmee een record: hij is nu de speler met het meeste aantal uitdoelpunten in de Premier League (95). Bovendien evenaarde hij Robin van Persie als de speler met de meeste Premier League-doelpunten met het verkeerde been (39).

Joël Veltman had een basisplaats bij Brighton, terwijl Steven Bergwijn op de bank startte bij Tottenham. Al in de vijfde minuut kwam Brighton goed weg. Doelman Robert Sánchez liet zich ver buiten het strafschopgebied de bal ontfutselen door Kane, die vanuit een lastige hoek wilde afronden in een leeg doel. Hij was genoodzaakt te schieten met zijn mindere linkervoet en schoof de bal voorlangs. Na een kwartier probeerde Kane het met een fraaie halve volley vanaf de zestienmeterlijn, maar ook die zeilde naast.

chocolate leg parity news: Harry Kane has now equalled Robin van Persie's PL record of 39 goals with the weaker foot pic.twitter.com/uINAMkkNli — Duncan Alexander (@oilysailor) March 16, 2022

Acht minuten voor de rust was het Cristian Romero die de bezoekers op voorsprong bracht. Een van richting veranderde pass van Sergio Reguilón kwam terecht bij Heung-Min Son, die er niet in slaagde om Veltman te passeren en de bal buiten het strafschopgebied uiteindelijk klaarlegde voor Dejan Kulusevski. Diens schot werd van richting veranderd door het scheenbeen van Romero, waardoor hij de treffer op zijn naam kreeg. De verdediger maakte daarmee zijn eerste doelpunt sinds hij vorige zomer overkwam van Atalanta.

Kulusevski was evenwel de meest dreigende speler van Tottenham in de eerste helft en stuitte kort voor de rust op Sánchez. In de tweede helft slaagde Kulusevski er andermaal niet in om te scoren: na voorbereidend werk van Kane pareerde Sánchez zijn lage schot. Kane zorgde voor de 0-2. In een rappe counter werd de spits gelanceerd door een steekbal van Rodrigo Bentancur, dook op voor het doel van Brighton en schoof de bal met zijn linkervoet binnen. Hij vierde zijn doelpunt door een colafles weg te trappen die op het veld was beland, wat mooie foto's opleverde. De 0-3 hing daarna in de lucht, maar Sergio Reguilón en Kane hadden het vizier niet op scherp. In de blessuretijd maakte Bergwijn als invaller zijn entree.