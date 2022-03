Pogba ziet ergste nachtmerrie uitkomen: 'Ze kwamen terwijl de baby's sliepen'

Paul Pogba is woensdagavond slachtoffer geworden van een inbraak in zijn huis. Terwijl de 29-jarige middenvelder van Manchester United op het veld stond tegen Atlético Madrid (0-1 verlies) en zijn vrouw Zulay Pogba op de tribune zat op Old Trafford, drongen onbekenden zijn woning binnen. "Onze grootste nachtmerrie is uitgekomen, toen er werd ingebroken terwijl onze baby's in hun slaapkamer aan het slapen waren", schrijft Pogba op Twitter.

Pogba en zijn vrouw Zulay hebben samen twee kinderen: Labile Shakur van drie jaar oud en een jonger kind van één jaar oud, wiens naam nooit bekend is gemaakt. "De inbrekers waren minder dan vijf minuten in ons huis, maar in die tijd hebben ze iets van ons afgenomen dat waardevoller is dan alles wat we in huis hadden: ons gevoel van veiligheid en geborgenheid", vervolgt de Franse middenvelder. "Dit gebeurde tijdens de slotfase van de wedstrijd van gisteravond, toen ze wisten dat we niet thuis zouden zijn." Pogba viel aan het eind van die wedstrijd in en speelde in totaal 24 minuten mee.

"Mijn vrouw en ik snelden naar huis toe, niet wetende of onze kinderen veilig en ongedeerd waren. Er bestaat voor een vader geen gevoel dat erger is dan er niet kunnen zijn om je kinderen te beschermen. Ik hoop dat niemand ooit hoeft te voelen wat ik gisteravond heb gevoeld. Om deze reden loof ik een beloning uit aan eenieder die aanwijzingen heeft die ons kunnen helpen. Stuur alle informatie alsjeblieft naar [email protected]"