Xavi springt in de bres voor ‘ondergewaardeerde’ Louis van Gaal

Woensdag, 16 maart 2022 om 21:36 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:57

Xavi heeft het woensdag op de persconferentie van Barcelona opgenomen voor Louis van Gaal. De huidige coach van de Catalanen vindt dat zijn voormalig coach in Spanje niet op waarde wordt geschat. "Ik vind dat Van Gaal ondergewaardeerd is bij Barcelona, hij heeft het geweldig gedaan", aldus Xavi.

Van Gaal was in het verleden verdeeld over twee periodes hoofdtrainer van Barça: van 1997 tot 2000 en een half seizoen vanaf 2002. In zijn eerste dienstverband was Van Gaal met onder meer twee Spaanse kampioenschappen en een Copa del Rey succesvol, maar in zijn tweede termijn ging het snel mis. Van Gaal, die een uiterst moeizame relatie onderhield met de Spaanse pers, werd op 28 januari 2003 ontslagen, toen zijn ploeg afgezakt was naar de twaalfde plaats van de ranglijst.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Xavi in duel met Timmy Simons van Club Brugge (18 september 2002).

Van Gaal liet Xavi in 1997 debuteren voor Barcelona en werkte dus drieënhalf jaar met de oud-middenvelder. "Ik put uit veel dingen van Van Gaal", reageert Xavi bijna twintig jaar later. "Ik zal hem altijd herinneren omdat hij me de kans gaf, hij was erg obsessief en een harde werker. Wat er is veranderd? Sinds Van Gaal mijn coach was is het trainersvak niet veel veranderd. De veranderingen zitten met name in het gebruik van technologie en video."

Momenteel is Barcelona in voorbereiding op de return in de achtste finales van de Europa League tegen Galatasaray. Xavi weet dat zijn manschappen na de teleurstellende 0-0 in het Camp Nou moeten winnen in Istanbul. De aanwezige pers wilde het graag hebben over het mogelijke aantrekken van Kylian Mbappé en Erling Braut Haaland. "Met Mbappé of Haaland is niets gedaan", aldus de coach. "Het heeft geen zin om van tevoren een mening te geven. Morgen hebben we een finale en dat baart ons zorgen. We willen op het veld laten zien dat we competitief zijn. Dan is de club al bezig met een sportief project."

En dus wil Xavi niet praten over individuen. "In het voetbal is de spelersgroep belangrijker. Als de individuen in dienst staan van de groep, is dat nog beter, maar de groep prevaleert." Voor de Catalaan is het winnen van de Europa League een van de grootste resterende opdrachten dit seizoen. "Ons belangrijkste doel is om volgend jaar in de Champions League te staan en door deze trofee te winnen zouden we meteen gekwalificeerd zijn. We hebben er heel veel zin in en willen laten zien dat we kunnen concurreren in Europa." Barça staat overigens derde in LaLiga, een plek die genoeg zou zijn om ook via de competitie kwalificatie af te dwingen.

Barcelona maakte dinsdag de langverwachte sponsordeal met Spotify wereldkundig. De streamingsdienst heeft zijn naam verbonden aan het stadion, dat vanaf het seizoen 2022/23 het Spotify Camp Nou zal heten. "Ik vind het heel goed, net als de overgrote meerderheid van de leden en fans", reageert Xavi op de deal, die Barça in vier jaar 280 miljoen euro oplevert. "Het is een stap vooruit voor de club, het is een belangrijk merk. Het is muziek."