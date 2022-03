Axel Witsel bevrijdt Borussia Dortmund en houdt Duitse titelstrijd spannend

Woensdag, 16 maart 2022 om 20:29 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:34

Borussia Dortmund geeft zich niet gewonnen in de titelstrijd. De ploeg van trainer Marco Rose kende woensdag een moeizame wedstrijd tegen FSV Mainz 05, maar won dankzij een laat doelpunt van Axel Witsel met 0-1. Dortmund won de afgelopen twee wedstrijden in de Bundesliga, terwijl koploper Bayern München tweemaal gelijkspeelde. Het onderlinge gat is daardoor gekrompen tot vier punten.

Het winnende doelpunt viel drie minuten voor tijd. Invaller Giovanni Reyna wipte de bal uit een vrije trap richting de tweede paal, waar Witsel ongehinderd kon binnenschieten in de rechterhoek. In de slotfase was Dortmund ook het meest nadrukkelijk op zoek naar de overwinning. Het aantal grote kansen was gedurende de hele wedstrijd echter beperkt en dus was het niet verrassend dat een standaardsituatie beslissend bleek.

In de eerste helft had Mainz iets meer controle over de wedstrijd dan Dortmund, dat nauwelijks gevaar stichtte. De meest serieuze mogelijkheid voor Mainz was een schot van Jonathan Burkardt, dat werd gestuit door Emre Can. Basisklant Donyell Malen liet zich zien in de openingsminuten maar was daarna minder betrokken. Halverwege de tweede helft werd hij vervangen door Julian Brandt.

Erling Braut Haaland, die zondag tegen Arminia Bielefeld (1-0 zege) terugkeerde als invaller na een absentie van ruim een maand door blessureleed, viel in minuut 57 in. Hij was eenmaal dicht bij een doelpunt na een voorzet van Nico Schulz, maar doelman Robin Zentner haalde zijn inzet uit de linkerhoek. Een gelijkspel leek zodoende aanstaande, totdat Witsel de wedstrijd besliste. Jean-Paul Boëtius deed als invaller twintig minuten mee bij Mainz.