Statement Rashford na video: ‘Mensen hadden hun telefoons in de aanslag’

Woensdag, 16 maart 2022 om 20:11 • Dominic Mostert • Laatste update: 20:36

Marcus Rashford heeft gereageerd op een video die dinsdagavond de ronde deed op sociale media. Te zien was dat supporters van Manchester United de aanvaller nariepen toen hij Old Trafford verliet na de 0-1 nederlaag tegen Atlético Madrid. Rashford draaide zich om en stak een vinger op; socialmediagebruikers schreven dat hij zijn middelvinger opstak, maar dat ontkent Rashford. Naar eigen zeggen gebaarde hij dat een fan naar hem toen kon komen. "Er zitten twee kanten aan ieder verhaal", stelt Rashford bij het delen van zijn verklaring.

"Een video kan meer zeggen van duizend worden en kan leiden tot de verspreiding van onjuiste informatie op sociale media", schrijft Rashford in een statement. "Jongens, ik word al weken lastiggevallen, bedreigd en bekritiseerd. Gisteravond namen mijn emoties de overhand. Ik ben een mens." De constante kritiek gaat Rashford niet in de koude kleren zitten, voegt hij toe. "Het doet iets met je om iedere dag zulke dingen te horen en te lezen over jezelf. Niemand is kritischer op mijn spel dan ikzelf. Maar in deze video ontbreekt het aan context. Vanaf het moment dat ik naar buiten stapte, werd ik lastiggevallen. Het ging daarbij niet alleen over voetbal."

"Mensen waren uit op een reactie van me, met hun telefoons in de aanslag. Natuurlijk had ik gewoon moeten doorlopen zonder te reageren, dat is wat we moeten doen, niet?", vervolgt Rashford. "Ik wil twee dingen verduidelijken. Tegen de man die mij uitschold, zei ik: 'Kom hier en zeg het in m'n gezicht'. Dat kunnen de beveiligers bevestigen. Ten tweede: ik gebruikte mijn wijsvinger om te gebaren dat de fan het in mijn gezicht moest zeggen. Ik gebaarde niet met mijn middelvinger. Ik ben niet verwaand, dit heeft niets te maken met ego. Ik ben teleurgesteld. En op dat moment gedroeg ik me dom, maar was ik een mens."

Rashford getting triggered by his own fans. Telling them to come around the back after getting told he played shit ???? pic.twitter.com/qW8XVLnwwo — DSK (@0161Darren) March 16, 2022