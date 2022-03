Chelsea wordt enorme potentiële Champions League-opbrengst onthouden

Woensdag, 16 maart 2022 om 20:07 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:28

Chelsea moet vanaf nu alle Europese thuiswedstrijden achter gesloten deuren spelen, zo bevestigt de UEFA. In de Premier League mogen the Blues de seizoenkaarthouders welkom heten op Stamford Bridge, maar door nieuwe sancties van de Europese Unie moeten in de Champions League de tribunes volledig leeg blijven. Mocht Chelsea woensdagavond de kwartfinale van de Champions League bereiken, dan zal de premie van 10,7 miljoen euro ook niet direct worden gestort door de UEFA.

Nadat de Britse overheid vorige week al sancties oplegde aan Chelsea-eigenaar Roman Abramovich, kwam dinsdag ook de Europese Unie in actie. De oligarch werd door de EU toegevoegd aan de lijst met personen die vanwege de Rusissche invasie in Oekraïne worden gesanctioneerd. De tegoeden van Abramovich zijn nu in de complete EU bevroren en zijn reisverbod geldt eveneens voor het gehele statenverband. De EU stelt dat Abramovich 'bevoorrechte toegang heeft gehad tot de Russische president Vladimir Poetin en zeer goede betrekkingen met hem heeft onderhouden'. "Deze band met de Russische leider hielp hem zijn aanzienlijke rijkdom te behouden."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

BBC: Abramovich dankt corrupte megadeal aan ontvoering door regime Poetin

De BBC onthult hoe de lijntjes tussen Roman Abramovich en Vladimir Poetin lopen. Lees artikel

De maatregelen tegen Abramovich raken Chelsea zeer direct. De club mocht in Engeland al geen losse wedstrijdtickets meer verkopen en raakt nu dus ook zijn support in Europese duels kwijt. De supporters van Chelsea zijn woensdagavond in de achtste finalewedstrijd van de Champions League op bezoek bij Lille OSC voor de laatste keer welkom. De tickets voor dat duel waren al verkocht voordat de sancties in werking werden gesteld.

De UEFA laat weten 'zich volledig in te zetten om de opgelegde EU-sancties uit te voeren'. "We hebben begrepen dat Chelsea FC een minimale voetbalactiviteit mag voortzetten die tegelijkertijd de garantie biedt dat de heer Abramovich geen financieel voordeel zal behalen", aldus de Europese voetbalbond. "We zullen samenwerken met de EU en de relevante lidstaten om ervoor te zorgen dat we volledige duidelijkheid hebben en op de hoogte blijven van alle relevante en toepasselijke maatregelen in overeenstemming met de laatste ontwikkelingen. De UEFA zal in deze moeilijke tijden nauw blijven samenwerken met en ondersteuning bieden aan de spelers, staf en fans van Chelsea, zodat ze hun kleuren op het veld kunnen vertegenwoordigen."